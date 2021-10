Settimana dell’Energia Europea e dell’Energia Sostenibile

SETTIMANA DELL’ENERGIA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE. RESLER: “DA QUI UNO STIMOLO PER CITTADINI E POLITICA”.

Si è aperto allo spazio Chorus di Mestre la “SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE” in programma da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre. La manifestazione è organizzata dal 2011 dall’associazione NORDESTSUDOVEST sottol’egida della Commissione Europea, con la partecipazione di Actv, Avm, Argav (Associazione regionale giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto e del Trentino-Alto Adige), Asterisco Informazione, Avanzi (Sostenibilità per azioni), Chorus, Città di Venezia, Comune di Mira, Confesercenti, Energintech Srl, Enterprise Europe Network, Associazione “Amici dei fiumi del Veneto e dell’Europa”, Europe Direct Venezia-Veneto e Veritas.

Ad aprire il confronto è stato il presidente dell’associazione NordEstSudOvest Elso Resler, entusiasta per il ritorno dell’iniziativa dopo un anno di storpo forzato per la pandemia da Covid-19. «Bisogna agire bene – rimarca Reslser – con i convegni di questi giorni vogliamo fare il punto della situazione, oltre ad approfondire quali sono prospettive sulle politiche energetiche. I cittadini devono conoscere ed essere più coinvolti. Queste informazioni dovranno poi servire alle Regioni, al governo e all’Europa di svolgere al meglio il loro compito».

Martedì 26 ottobre, dalle 17.30, andrà in scena la seconda giornata sempre allo spazio Chorus si parlerà de “L’innovazione tecnologica nella gestione dei rifiuti e la produzione di energia”. Interveranno l’amministratore di Energintech Srl Lorenzo Lastella, il direttore generale di Verita Andrea Razzini e alcuni rappresentanti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Modererà il dibattito il tesoriere dell’associazione NordEstSudOvest.

Il terzo mercoledì, ancora alle 17.30, con il convegno dal titolo “Ricomporre città sostenibili: Gorizia, Milano e Venezia”. Per la città del Friuli-Venezia Giulia, si parlerà di come si sta preparando a essere Capitale europea della cultura nel 2025 assieme alla slovena Nova Gorica. Entrambe stanno lavorando a un’idea di riqualificazione urbanistica complessiva partendo da piazza Transalpina, sia nel versante italiano che in quello sloveno, e si ragionerà come sarà trasformata da qui ai prossimi quattro anni.

Per Milano si discuterà degli interventi sui quartieri, mentre su Venezia saranno fatte delle riflessioni pure sulla futura torre da 70 metri in viale San Marco in Mestre.

Sono stati chiamati a intervenire l’urbanista di Avanzi – Sostenibilità per azioni di Milano Claudio Calvaresi, la professoressa Laura Fregolent, docente di Tecnica e pianificazione urbanistica allo Iuav di Venezia e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Sarà presente per un saluto un rappresentante del progetto Chorus e modererà il pomeriggio il vice presidente di NordEstSudOvest Pierantonio Belcaro.

Dopo i primi tre giorni a Mestre, la “SETTIMANA EUROPEA DELL’ENERGIA SOSTENIBILE” si sposterà a VENEZIA e poi MIRA. Nella città lagunare, l’appuntamento di giovedì alle 17 sarà al Teatro dei Frari (San Polo Calle drio l’Archivio 2464/Q Venezia), con i contributi del direttore della sala stampa Sacro Convento di Assisi Padre Enzo Fortunato e del presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci. Il pomeriggio è curato da Shylock Centro Universitario teatrale di Venezia.

Infine venerdì ci si sposterà all’auditorium della biblioteca comunale di Oriago di Mira (via Venezia 171/172). Dalle 20.30 si terrà un convegno su “Energia sostenibile: esperienze e progetti in Comune di Mira”. Dopo il saluto del sindaco di Mira Marco Dori, come relatori ci saranno l’assessore all’Ambiente di Mira Maurizio Barberini, Massimo Gattolin e Annamaria Pastore della Città metropolitana di Venezia, l’amministratore delegato di Energintech Lorenzo Lastella e il presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro. A moderare il vice presidente di NordEstSudOvest Pierantonio Belcaro.