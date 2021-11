SERIE B: MOGLIANO RUGBY 1969 vs VALSUGANA RUGBY 23 – 7  

Mogliano batte anche il Valsugana e raccoglie, sul campo di casa, 4 punti che rappresentano una conferma. Nella terza giornata dì campionato i cadetti dì Mogliano affrontano il terzo match consecutivo tra le mura domestiche (inversione dì campo alla prima giornata), partento bene e andando a segnare una meta con il pacchetto dì mischia, firmata da Al Ab-kal. Il pilone appoggia l’ovale oltre la linea e garantisce una facile trasformazione per Adam. L’entusiasmo dei moglianesi però non tiene conto della risposta del Valsugana, che immediatamente incalza la squadra dì casa con diversi pick and go, riuscendo prima a schiacciare i cadetti nei 22 e poco dopo a segnare la meta che riporta il risultato in parità. Doccia fredda per i cadetti, che forse avevano considerato troppo presto l’incontro avviato su una determinata strada. Riescono comunque a muovere immediatamente il tabellino grazie ad un calcio piazzato, sempre dì Adam, e tornati in vantaggio ad allungare ulteriormente prima dello scadere con un’azione dei trequarti che lancia in meta Cappellari. Adam non trasforma ed il primo tempo si chiude con il parziale 18-7. Nella ripresa la difesa dei cadetti impedisce agli ospiti dì segnare altri punti, il ritmo rallenta e la partita diventa abbastanza fisica, tanto da costringere il giudice dì gara ad utilizzare i cartellini per sedare gli animi. Un giallo nel primo tempo per Dandolo, mediano di mischia del Valsugana e ben due per i moglianesi nella ripresa, il flanker Vianello e l’estremo Gianluca Torresan. Mogliano però non perde l’occasione per allungare ancora grazie a una meta dì Cervellin, che chiude la sfida con il punteggio di 23 a 7. Da segnalare prima dello scadere un ulteriore cartellino giallo per il tallonatore Andriollo del Valsugana. Soddisfatti del risultato dei biancoblu che hanno mostrato un buon impianto di gioco durante tutto l’incontro. Questo il commento del capo allenatrore Marco Filippucci: “Sono contento della gara e anche della buona prestazione del pacchetto dì mischia che ha tenuto testa agli avanti del Valsugana, fisicamente molto prestanti. Il “focus” va già alla prossima giornata dì campionato, che ci vedrà affrontare a Villorba una partita in casa dì una delle pretendenti alla testa del nostro girone.” Mogliano Rugby 1969: 15 Torresan G., 14 Adam, 13 Torresan P., 12 Zanon, 11 Cappellari, 10 Endrizzi, 9 Fiorini Filippo, 8 Franchin, 7 Vianello, 6 Zanchi, 5 Fiorini Federico, 4 Furlanetto, 3 Al Abkal, 2 Foresto, 1 Lucchetta a disposizione: 16 Bianco, 17 Spironello, 18 Piovesan, 19 Pesce, 20 Cervellin, 21 Manfren, 22 Grinzato

All: Filippucci, Lavorgna