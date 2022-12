Sei di Babbo Mogliano se…

… con successo raccogli solidarietà e “bene” sincero, nella seconda edizione dell’iniziativa solidale “Babbo Mogliano”.

La formula solidale ideata da Barbara e Tommaso Boglioni, fondatori anche dell’associazione “You MoVe”, patrocinata Comune, si è positivamente consolidata già al debutto dello scorso anno.

Il 23 dicembre scorso la conclusione dell’edizione 2022, che ha coinvolto tantissimi cittadini moglianesi.

Renderla itinerante è stata una mossa vincente: gli abitanti di quartieri e frazioni di Mogliano hanno avuto modo di dimostrare la propria solidarietà alle associazioni che si premurano, ora, di distribuire quanto ricevuto a bimbi, ragazzi e famiglie, tendendo il proprio cuore a chi si trova, magari momentaneamente, ad affrontare periodi economici non semplici.

Moltissimi gli esercizi e associazioni che hanno collaborato all’evento, a titolo assolutamente volontario.

Le immagini riportate nei social parlano da sole, sono un bell’esempio di condivisione e partecipazione dei moglianesi a un’iniziativa ideata per la Città, estesa a chiunque volesse fare del bene, con entusiasmo e volontà sincera di “far Natale”.

Nessun colore politico, nessun interesse recondito, solo voglia di cuore e bene, voglia di Natale, di semplicità.



Questo il testo del post originale pubblicato dagli organizzatori:

“Che giornata magnifica!

Babbo Mogliano e due simpaticissimi elfi sono stati accolti nello spazio di Mogliano Veneto On Ice dal nostro sindaco Davide Bortolato e dall’assessore alle politiche sociali Giuliana Tochet che l’hanno ringraziato per quanto avrebbe fatto di lì a poco.

Cosa ha fatto Babbo Mogliano? Ha raccolto abbigliamento nuovo o in perfette condizioni che è stato donato alla Bottega di Mary Poppins gestito dalla SOMS di Mogliano Veneto per sostenere realtà fragili; ha donato generi alimentari e di igiene personale per il progetto Leva Civile a sostegno di famiglie in difficoltà; ha consegnato giochi e articoli di cancelleria nuovi a ABIO Mestre ODV per aiutarli a confortare i bambini che si trovano nel reparto di pediatria dell’ospedale di Mestre; ha fornito giochi di società e educativi alla Coop. Soc. La Scintilla Onlus che offre a persone con disabilità uno spazio per vivere e condividere percorsi di crescita; ha portato un sorriso a tanti bambini della Casa Santa Chiara di Mestre di cui abbiamo già parlato in un post di oggi pomeriggio; ha messo a disposizione del quartiere Sei di Mazzocco & Torni se …, nello specifico ha consegnato ai volontari del Tennis Mogliano Parco ai pini il pallone da basket per far giocare i bambini nel nuovo campo da poco inaugurato; ha portato, e nei prossimi giorni verranno consegnati, doni per i ragazzi ospiti de “La Darsena” di Mogliano Veneto, comunità che sostiene e accoglie adolescenti con problematiche affettive, relazionali e comportamentali.

Poi è stato il turno dei tantissimi bambini che hanno avuto un incontro con Babbo Mogliano e i suoi aiutanti e che hanno consegnato un regalo a ognuno di loro…e qualche raccomandazione personalizzata!

Hanno condiviso con noi la giornata anche le nostre amiche e compagne di avventura di Mamma mia Il Pesco che fanno parte dell’Associazione Il Pesco.

Per tutta la manifestazione, il Coro Anton ha allietato i presenti con canzoni natalizie e di speranza.

È stato bellissimo!

È stata una risposta bellissima e concreta a chi non crede nella Mogliano solidale e a misura di bambini!

Neanche averci impedito di promuovere le nostre iniziative sulla pagina Facebook cittadina più numerosa per una scelta di campo in ambito solidale ci ha fermato! Anzi, ci ha reso più forti, più capillari sul territorio e pronti ad affrontare anche difficoltà come queste!

Sei DAVVERO di Mogliano Veneto se…credi in Mogliano Veneto, vivi Mogliano Veneto e vuoi il meglio per i moglianesi di oggi e domani!”



In bocca al lupo, quindi, a You MoVe per le prossime edizioni di “BabboMogliano”.