Scuola. Flc Cgil Veneto: secondo usr qui 95% personale è vaccinato, “non serve arrivare ad obbligo”

Scuola. Flc Cgil Veneto: secondo usr qui 95% personale è vaccinato

“Indecisioni si supereranno, non serve arrivare ad obbligo”

La scorsa settimana la Flc Cgil del Veneto ha incontrato l’Ufficio scolastico regionale e, anche se “al momento non ci sono dati certi sulla vaccinazione del personale scolastico, dalle informazioni ricevute si parlava di un 95% di personale scolastico vaccinato”. Lo spiega alla ‘Dire’ Marta Viotto, segretaria Flc Cgil Veneto.

“È un dato molto confortante e penso che se ci sono indecisioni si supereranno”, continua Viotto che auspica non sia necessario arrivare all’imposizione di obblighi, che tuttavia “il persona scolastico accetterebbe”. Del resto, conclude Viotto, “il personale scolastico è esposto anche di più di quello medico”, considerando che sotto i 12 anni non è ancora stata avviata alcuna campagna vaccinale, che la quota di adolescenti già vaccinati è inferiore a quella di altre fasce d’età e che proprio questi ultimi durante l’estate hanno sicuramente una mobilità maggiore. Al di là del vaccino, comunque, per tornare in classe I sicurezza vanno affrontati quanto prima i problemi storici, come “le classi pollaio, l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e la carenza di personale”.

Fonte: Agenzia DIRE