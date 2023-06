Scuola Attiva Junior: successo per la manifestazione conclusiva del progetto a Castellana Grotte

BARI. Il progetto Scuola Attiva Junior destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’IC Tauro Viterbo di Castellana Grotte si è concluso con una festa finale il 1° giugno. Tennis e danza sportiva sono state le discipline praticate durante l’anno scolastico 2022/2023 e protagoniste della manifestazione. La Federazione Italiana Danza Sportiva ha premiato tutti i ragazzi che hanno partecipato con impegno e dedizione all’iniziativa, conferendo loro un attestato firmato dal presidente.

Il progetto, ideato dalla referente Maria Rosaria Caputo, ha permesso di motivare e diffondere la cultura del benessere, del movimento e dell’educazione alimentare tra gli studenti. La manifestazione conclusiva ha visto la presentazione di bellissime coreografie ideate dai ragazzi stessi per partecipare al contest nazionale di danza sportiva. La referente ha ringraziato i tecnici federali Liana Sonnante e Antonella Zigrino per aver accompagnato gli alunni alla scoperta di queste due affascinanti discipline sportive.

Il progetto Scuola Attiva Junior si concilia perfettamente con il Progetto ERASMUS KA122 – Learn to walk in a greener word, al quale la scuola aderisce. Il progetto ERASMUS è incentrato sulle tematiche della sostenibilità ambientale, in particolare sulla promozione di corretti stili di vita per contrastare l’emissione di CO2 nell’atmosfera, attraverso la buona abitudine del camminare a piedi. La dirigente Carmela Pellegrini ha sottolineato l’importanza di promuovere stili di vita sani e consapevoli tra i giovani, anche attraverso l’attività fisica e lo sport.

La manifestazione conclusiva del progetto Scuola Attiva Junior ha dimostrato l’impegno e la dedizione degli alunni e la validità di iniziative che promuovono la cultura del benessere e dello sport. La scuola ha dimostrato di essere un luogo dove si possono sviluppare iniziative innovative e coinvolgenti per i ragazzi, valorizzando il loro talento e la loro creatività.