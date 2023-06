Non bisogna fermarsi, mai!

Per gli over 65 attività estiva gratuita con il Nordik Walking Italy.

Mestre – In collaborazione con il Comune di Venezia, l’associazione veneziana offre 10 lezioni gratuite per over 65 che desiderano iniziare l’attività di nordic walking.

Le lezioni si svolgeranno al Parco San Giuliano tra giugno e settembre al lunedì e venerdì alle 18.30. Il progetto è stato co-finanziato dall‘Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del programma operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Per avere maggiori informazioni e per iniziare subito, si può chiamare Cinzia al 331 5055 916.

NordicwalkinItaly è la scuola di questa specialità sportiva, più grande d’Italia, con oltre 30 istruttori FIDAL e 1200 praticanti. “Facciamo attività in tutta la provincia di Venezia, nei parchi cittadini, lungo gli argini e sempre all’aria aperta. Abbiamo gruppi di camminata a Mestre, Venezia, Marghera, Oriago, Mira, Spinea, Mirano, Favaro Veneto, Dese, Marcon, Zelarino, Martellago, Scorzè e Trebaseleghe” scrivono nel sito – Non siamo ancora presenti nella tua zona? Chiamaci: arriviamo subito!”.