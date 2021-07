Scontri nel pomeriggio al G20. Speranzon (FdI): “individuare i responsabili. Paghino i danni e vadano in galera”

“I responsabili degli scontri di questo pomeriggio al G20 a Venezia devono essere individuati e al più presto e costretti a pagare i danni, prima di essere spediti in galera. Era tutto preparato per alzare la tensione su un evento che riporta Venezia al centro del mondo; benissimo la democratica espressione di dissenso, ma c’è ancora chi per ideologia politica non rispetta le regole, le istituzioni e le persone, entrando in zone non autorizzate e usando violenza contro le forze dell’ordine e contro gli stessi luoghi che ospitano le manifestazioni. Questo è inaccettabile”: così il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Raffaele Speranzon sugli scontri avvenuti nel pomeriggio a Venezia tra manifestanti e forze dell’ordine, in occasione del G20 ospitato in questi giorni in laguna.

“Certa sinistra che ha tanto a cuore diritti civili politically correct e ambientalismo di facciata, poi mostra la sua vera natura in occasioni come queste. Da parte mia e del Gruppo di Fratelli d’Italia” conclude Raffaele Speranzon “esprimo solidarietà alle Forze dell’Ordine ed alla città di Venezia offesa da questi infami!”

