Aggiornato il Piano di emergenza esterna del Polo industriale di Porto Marghera

Grazie al gruppo di lavoro tecnico, costituito e coordinato dalla Prefettura di Venezia, è stato aggiornato il Piano di emergenza esterna del Polo Industriale di Porto Marghera. Il Piano ha lo scopo di circoscrivere e minimizzare gli effetti di un possibile incidente industriale, definire le misure di coordinamento dei soccorsi per proteggere la salute umana in caso di incidente e, non ultimo, informare adeguatamente la popolazione e tutti i soggetti competenti. Prima della definitiva adozione, così come previsto dalla vigente normativa in tema di rischio industriale (D.Lgs. n. 105/2015), il Prefetto deve procedere, d’intesa con il Comune, alla consultazione della popolazione. Per questo si è provveduto alla pubblicazione del Piano, consultabile per un periodo di 50 giorni, sia nell’Albo Pretorio del Comune di Venezia https://www.comune.venezia.it/it/content/albo-pretorio (progressivo 2615/2021) sia sul sito della protezione civile comunale https://www.comune.venezia.it/protezionecivile Per richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio protezione civile del Comune di Venezia ai seguenti recapiti: email [email protected], tel. 0412746800.