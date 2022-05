Campionati del Mediterraneo. La veneziana Greta Collini Grande protagonista

Si sono svolti nel fine settimana ad Amman, in Giordania, i Campionati del Mediterraneo per le categorie Cadetti e Giovani. L’Italia ha dominato il medagliere conquistando un totale di 34 medaglie, di cui 7 d’oro, 11 d’argento e 16 di bronzo. Dalla scherma veneta un bottino di otto medaglie: una d’oro, cinque d’argento e due di bronzo.

Erano cinque le atlete provenienti dalle sale del Veneto in gara in Giordania: le fiorettiste del DLF Venezia Greta Collini e Stella Pagnin, la fiorettista di Scherma Mogliano in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito Eleonora Candeago e le sciabolatrici di Padova Scherma Alessandra Nicolai e del Petrarca Scherma in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Benedetta Fusetti.

Grande protagonista la fiorettista veneziana Greta Collini, atleta del DLF, che ha vinto la prova individuale Cadette del venerdì ed è salita sul terzo gradino del podio anche sabato nella gara destinata alle Giovani. Greta Collini, già campionessa europea Cadette a squadre, venerdì ha sconfitto in finale con il punteggio di 15-9 la turca Isbir Alisa per il titolo Cadette mentre sabato nella prova Under20 è stata sconfitta 15-12 in semifinale dalla moglianese Eleonora Candeago.

L’atleta di Scherma Mogliano ha poi sfiorato la vittoria nel derby azzurro con Aurora Grandis terminato 15-13 in favore dell’avversaria. Sempre Eleonora Candeago è stata protagonista ieri nella giornata dedicata alle gare a squadre. Unica la formula rispetto alle altre competizioni internazionali: staffetta a 30 stoccate con terzetti composti da un atleta per ciascuna specialità.

Nella gara femminile Italia-2 che schierava, oltre all’allieva della Maestra Federica Berton, anche la spadista vercellese Marzia Cena e la sciabolatrice padovana Benedetta Fusetti è stata sconfitta in finale 30-26 da Italia 1 di Aurora Grandis (fioretto), Giada Incorvaia (spada) e Michela Landi (sciabola). Benedetta Fusetti, portacolori delle Fiamme Gialle e allieva del Maestro Alberto Pellegrini al Petrarca Padova, oltre all’argento di ieri, ha conquistato un bronzo nella prova individuale Giovani di sabato, uscendo sconfitta nel derby di semifinale con Michela Landi, poi vincitrice della gara su un’altra atleta veneta, Alessandra Nicolai. L’allieva del Maestro Cosimo Melanotte venerdì aveva già conquistato un argento nella prova Cadette, sconfitta in finale dalla francese Alexandra Manga 15-9 nel match per il titolo.

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CADETTI FIORETTO FEMMINILE – Amman (Giordania), 13 maggio 2022

Finale

Collini (ITA) b. Alisa (Tur) 15-9

Semifinali

Collini (ITA) b. Pinna (ITA) 15-10

Alisa (Tur) b. Tellez Lucero 15-11

Classifica: 1. Greta Collini (ITA), 2. Isbir Alisa (Tur), 3. Vittoria Pinna (ITA), 3. Sofia Tellez Lucero (Esp), 5. Stella Pagnin (ITA), 6. Giulia Carlotti (ITA).

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CADETTI SCIABOLA FEMMINILE – Amman (Giordania), 13 maggio 2022

Finale

Manga (Fra) b. Nicolai (ITA) 15-9

Semifinali

Nicolai (ITA) b. Fabiola Rocio (Esp) 15-4

Manga (Fra) b. Nil (Tur) 15-7

Classifica: 1. Alexandra Manga (Fra), 2. Alessandra Nicolai (ITA), 3. Viliegas Fabiola Rocio (Esp), 3 Gungor Nil (Tur), 5. Morena Manzo (ITA), 7. Chiara Resciniti (ITA), 10. Elisabetta Borrelli (ITA).

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO GIOVANI FIORETTO FEMMINILE – Amman (Giordania), 14 maggio 2022

Finale

Grandis (ITA) b. Candeago (ITA) 15-13

Semifinali

Grandis (ITA) b. Alis (Tur) 15-6

Candeago (ITA) b. Collini (ITA) 15-12

Classifica (18): 1. Aurora Grandis (ITA), 2. Eleonora Candeago (ITA), 3. Greta Collini (ITA), 3. Isbir Alis (Tur), 5. Vittoria Pinna (ITA), 6. Stella Pagnin (ITA)

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO GIOVANI SCIABOLA FEMMINILE – Amman (Giordania), 14 maggio 2022

Landi (ITA) b. Nicolai (ITA)

Semifinali

Landi (ITA) b. Fusetti (ITA

Nicolai (ITA) b. Resciniti (ITA)

Classifica (14): 1. Michela Landi, 2. Alessandra Nicolai, 3. Benedetta Fusetti, 3. Chiara Rescinit, Morena Manzo