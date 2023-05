Scherma, 4 medaglie per il Veneto ai Campionati Italiani Under 14

Campionati Italiani delle categorie Under 14: alla fine della terza giornata, gli atleti veneti hanno fatto la voce grossa conquistando ben 4 medaglie. Il metallo più prezioso è andato al collo di Giulia Simeoni di Scherma Treviso M° Ettore Geslao che si è laureata Campionessa Italiana di fioretto della categorie Ragazze (nate nel 2010) in una gara in cui al secondo posto è giunta Giorgia Bedeschi della Fondazione Marcantonio Bentegodi di Verona e al terzo Zoey Giacomello del Circolo Scherma Mestre. L’altra medaglia della giornata per la scherma veneta è arrivata dalla sciabola Allievi (atleti del 2009) gara in cui Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma è salito sul secondo gradino del podio.

RICCIONE – Terza giornata di gare al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2023, ovvero i Campionati Italiani delle categorie Under 14 in corso al PlayHall di Riccione.

Fioretto Ragazze: Giulia Simeoni partiva dal secondo posto del ranking nazionale. L’allieva dei Maestri Francesca Dalessandri e Filippo Cesaro ha vinto tutti gli incontri del girone, guadagnandosi la seconda posizione nel seeding dell’eliminazione diretta. Dopo aver vinto il primo match per 15-2, la trevigiana ha faticato fino all’ultima stoccata nel tabellone delle 32 contro la pisana Chiara Rossi. Passato lo spavento, la fiorettista veneta ha ripreso a esprimere la sua miglior scherma arrivando in semifinale senza eccessive difficoltà. L’assalto per la finale, il derby veneto con la mestrina Zoey Giacomello, si è concluso con un netto 15-4. La finale, anche questa un derby, contro Giorgia Bedeschi di Verona è terminata con il punteggio di 15-7.

Anche Giorgia Bedeschi si è guadagnata l’assalto per il titolo con una condotta di gara perfetta, iniziata con un girone da tutte vittorie e proseguita non permettendo alle avversarie di superare le 10 stoccate. Il match clou della sua gara è arrivato nei quarti di finale, dove ha superato Maria Francesca Prenna della Comini Padova– Campionessa Italiana in carica e vincitrice del Gran Prix 2023 – per 15-13. Una sola sconfitta nel girone per Zoey Giacomello che negli ottavi ha battuto la testa di serie numero 3, Linda Tesi del Club Scherma Agliana. Per l’allieva del Maestro Michele Venturini la certezza della medaglia è arrivata con il successo negli ottavi sulla salernitana Anna Marie Maisto, prima della sconfitta per mano di Giulia Simeoni in semifinale.

Nella gara di sciabola Ragazzi, Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma ha accarezzato il titolo italiano, uscendo sconfitto – in un match di finale molto equilibrato – per mano del napoletano Emanuel Manzo per 15-12. L’allievo del Maestro Alberto Pellegrini aveva subito una sconfitta nel girone eliminatorio andando a posizionarsi all’11° posto del seeding dell’eliminazione diretta. Chiuso in suo favore il primo match per 15-11 sul torinese Borrano, Tallarico ha poi superato nel tabellone dei 32 il concittadino, sponda CUS, Filippo Righetto per 15-7, prima di vincere il match degli ottavi sul ternano Scrivoni per 15-5. L’accesso alle medaglie per il padovano è arrivato grazie alla vittoria su Lorenzo Prospero delle Fiamme Oro per 15-7, mentre la semifinale si è chiusa con il punteggio di15-11 sul lucchese Bartolini. Come detto, la finale è stata molto equilibrata ma Manzo è riuscito a piazzare il break decisivo che gli ha permesso di conquistare il titolo tricolore.

GPG “RENZO NOSTINI” 2023 – KINDER JOY OF MOVING FIORETTO FEMMINILE RAGAZZE – Riccione 12 maggio 2023

Classifica (88): 1. Giulia Simeoni (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), 2. Giorgia Bedeschi (Fondazione Marcantonio Bentegodi), 3. Matilde Pirola (Accademia Scherma Gallaratese), 3. Zoey Giacomello (Circolo Scherma Mestre), 5. Ginevra Zucchelli (Circolo Scherma Mestre), 6. Maria Francesca Prenna (Comini Padova), 7. Anna Marie Maisto (Club Scherma Salerno), 8. Chiara Maltoni (Club Scherma Jesi).

GPG “RENZO NOSTINI” 2023 – KINDER JOY OF MOVING SCIABOLA MASCHILE ALLIEVI – Riccione 12 maggio 2023

Classifica (60): 1. Emanuel Manzo (Champ Napoli), 2. Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma), 3. Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia), 5. Matteo Casavecchia (Fides Livorno), 6. Lorenzo Di Prospero (Fiamme Oro), 7. Pietro Hirsch Buttè (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), 8. Simone Giarnera (Dauno Foggia).

