Scenari senza confini.Luci al Teatro Mario Del Monaco con il Teatro Stabile del Veneto.

Chi vi scrive si e’ trovato in coda sul marciapiede del Teatro Mario Del Monaco di Treviso l’altra sera in coda e tra smartphone attenti a giganteggiare inviti e Green Pass pronti per l’ennesima scansione al qr code si leggeva tra la gente tanta voglia di teatro, di riprendere finalmente la nuova attesa stagione del Teatro Stabile del Veneto,una delle più prestigiose realtà culturali della regione..

Una sorta di officina creativa nobile ed educata che a Treviso si paleserà’ con questi eventi che sicuramente daranno filo da torcere anche agli appassionati dal palato filo che sappiamo numerosi a desiderosi di teatro, quello con la T maiuscola orchestrata dal Direttore artistico Giorgio Ferrara e dal Direttore della Sezione Lirica Concertistica Stefano Canazza.

La grancassa partira’ Il 22 e 24 ottobre con Don Pasquale di Donizetti, per approdare a La Traviata di Giuseppe Verdi Special Edition,in mezzo Turandot, Grigory Sokolov in concerto,L’Orfeo,Moving with Pina,Il Teatro comico di Carlo Goldoni,Dorothee Oberlinger e Sonatori De La Gioiosa Marca night music.

Per approfondimenti più’ esaustivi vi rimando a link specializzandi e specializzati, ma avanzo una premura avendo assistito dal nobile loggione alla presentazione al pubblico con attenta acredine.

Scenari senza confini pretende la presenza completa,il tutto esaurito, e lo suggerisce in maniera elegante seppur decisa a chi di dovere, con l’evidenziatore.

22 21 Eventi Di Mauro Lama