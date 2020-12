Scatole di Natale solidali. Nella Marca si moltiplicano i punti di raccolta

Giunge anche a Treviso e provincia, attraverso l’associazione “UP – I sogni fuori dal cassetto”, l’iniziativa di solidarietà che ha già conquistato molte città italiane e che invita a confezionare, entro il 20 dicembre, scatole di doni natalizi da destinare ai più bisognosi

Una scatola di doni, per dare un segnale di vicinanza a chi ne ha più bisogno e per ridurre le distanze in questo Natale segnato dall’emergenza sanitaria. Arriva anche a Treviso l’iniziativa “Scatole di Natale”, progetto di solidarietà diffusosi attraverso i social in molte città italiane, che invita le persone a confezionare scatole contenenti prodotti da destinare a chi, uomini, donne o bambini, vive in situazioni di marginalità. Confezionamento e contenuti della scatola sono a libera scelta, con alcune indicazioni: vanno inseriti una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, copertina…), una cosa golosa (cioccolata, biscotti, caramelle – non qualcosa di deperibile o fragile) un passatempo (libro, gioco, rivista, sudoku, matite colorate), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, sapone) e, infine, un biglietto gentile, per scaldare con le parole i cuori di chi riceverà i doni.

A prendersi carico dell’iniziativa nella Marca è l’associazione “UP – I sogni fuori dal cassetto”, che dopo aver sviluppato una rete con le associazioni solidali della provincia e aver creato la pagina evento “SCATOLE DI NATALE TREVISO” su Facebook, in pochi giorni si è trovata a gestire tantissime richieste di adesione e di informazioni. Al momento sono attivi nel territorio i seguenti punti di raccolta, a cui è possibile recapitare le scatole entro il prossimo 20 dicembre.

A Treviso:

– ASD REN BU KAN in via A. e L. Serena, 26. Lunedì-venerdì 9.30-12.00 e 16.00-19.00

– ASD STRADA FACENDO INDOOR in via T. Salsa, 2. Lunedì-venerdì 9.00-11.00 e 17.00-19.00

– SPORT&VOLLEY in viale Felissent, 15, a S. Maria del Rovere. Martedì-sabato 10.00-13.30 e 16.00-19.30.

A Conegliano: POSTA DELLA MARCA EXPRESS in via del Lavoro, 2/c. Lunedì-venerdì 9.00-13.00 e 16.00-18.00, sabato 9.00-12.30.

A San Vendemiano: MIRKO LOVE PARRUCCHIERI in via Garibaldi, 82. Martedì-venerdì 8.30-12.00 e 15.00-19.00, sabato 8.30-16.00.

A Resana; FARMACIA PILLA in via Castellana 10, Tel. 0423.480211 – Whatsapp: 349.7379679. Lunedì-giovedì 8.00-13.00 e 15.30-19.30, venerdì 8-20, sabato 8.30-12.45 e 15.30-19.30.

A Oderzo: Unionfamiglia in via Comunale di Camino, 37. Lunedì-venerdì, 14.00-18.00.

A Montebelluna, Spresiano e Istrana, anche privati si sono messi a disposizione per collaborare alla raccolta: l’elenco dei punti è in continuo aggiornamento e consultabile alla pagina Facebook UP -i sogni fuori dal cassetto.

La distribuzione dei doni sarà effettuata dalle associazioni di solidarietà che aderiscono all’iniziativa e che individueranno, mediante le proprie attività, le persone a cui consegnare le scatole.

Per maggiori informazioni: UP – I sogni fuori dal cassetto, [email protected]

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti