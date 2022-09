Sara Piccione è Miss Riviera del Brenta 2022

Sara Piccione, bellissima 19enne di Dolo (Ve) è Miss Riviera del Brenta 2022. Sara si è aggiudicata fascia, corona e scettro lo scorso Giovedì 08 Settembre 2022 nell’accogliente sala del Teatro Comunale di Pianiga (Ve), comune colpito dal tornado del 2015, causa per la quale Miss RdB è nata: una raccolta fondi per coloro che avevano avuto danni proprio a causa del drammatico evento naturale.

Sara ha avuto la meglio su 14 finaliste, selezionate durante il corso dell’estate .

La serata, presentata da Chiara Perale, ha avuto anche momenti dedicati alla moda casual con la presenza del Baule Shopping Center di Campagna Lupia (Ve) e culminata con i fantastici vestiti da sposa di Miriam e del suo Atelier di Legnaro (Pd) Idea Sposa. Presenti i magnifici Fiori di Villa Katia, fioreria di Campagna Lupia e sponsor del concorso e un nuovissimo partner come la Butterfly by Anna, creazioni artigianalli di accessori moda e bigiotteria di alta qualità con sede a Calcroci.

Il concorso, nato appunto nel 2015 per raccogliere fondi per le famiglie colpite dal terribile tornado che si abbatté in riviera, ha proseguito poi con altra finalità ovvero per la promozione della riviera come area turistica, enogastronomica, artigianale, produttiva, artistica e piena di storia. Infatti, l’organizzazione ha già in programmazione per la vincitrice, degli appuntamenti in tutto il territorio come il tour ATN nelle valli della laguna e la partecipazione, insieme alle altre fasciate, alla rievocazione storica in costumi del 1200 Palio del Ruzante a Fiesso d’Artico.

La classifica delle fasciate dopo Sara Piccione vede Michelle Puppi, 17 anni di ampolongo aggiore (Ve) Miss Serenissima, Anna Rossi 17 anni di Mestrino (Pd) Miss Eleganza, Carlotta Scarpa 17 anni di Favaro Veneto (Ve) Miss Sorriso ed Alessia Visentin, 18 anni di Piove di Sacco (Pd) Miss Fotogenia.

Giuria di eccezione composta da Roberta Vianello, consigliere Regione Veneto, Chiara Cazzagon e Simone Guerra Assessori del comune di Pianiga, Sara Zanferrari corrispondente del Gazzettino e Laura Sartorello, responsabile marketing e comunicazione.