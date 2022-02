Sanremo e le pagelle, seconda serata

Sangiovanni

Farfalle

L’idolo teen comprende subito che all’Ariston è tutta un’altra musica ma tiene botta, si farà, si rifarà.

5

Giovanni Truppi

Tuo padre, mia madre, Lucia

Arriva in canottiera che neanche a Formentera di luglio e si affretta in un testo che pare astruso ma alla fine sembra avere piglio e sostanza.

6

Le Vibrazioni

The vibes. Immediatamente sulle note con la caratteristica grinta del quarto Festival. Splendido omaggio a Stefano D’Orazio al termine della canzone con un saluto.

6

Emma

Ogni volta è così

La più bella del reame non delude le attese sceniche e calca il palco con maestria e Francesca Michelin a dirottare piacevolmente l’orchestra. Basterà?

7

Matteo Romano

Virale

Giovane è dir poco, quasi tenero, ma il suo pezzo sembra tenere.

6 1/2

Iva Zanicchi

Voglio amarti

Cavalca pedissequamente età e genere ma per questo non si discute. Francamente la classifica si preannuncia siderale.

5

Ditonella piaga e Rettore

Chimica

La fulminea dicotomia generazionale ci regala una traccia istrionica che parrebbe funzionare. Splendido splendente.

7

Elisa

O forse sei tu

I bookmakers la quotano in cima all’Ariston e lei non delude, scrive e canta con una cifra stilistica perfetta per il podio finale. Ma anche Sanremo potrebbe avere i suoi franchi tiratori.

8

Fabrizio Moro

Sei tu

Sempre di pancia e altamente interpretativo, mai banale. Senza contare la maturità non più apparente.

7

Tananai

Sesso occasionale

Forse occasionale anche l’incursione sul palco di Sanremo che non dovrebbe lasciare tracce.

4

Irama

Ovunque sarai

La voce lo scuote e come un surfista cavalca l’onda con la grinta che lo caratterizza da sempre. Da tenere d’occhio.

7

Aka7even

Perfetta così

Prevedibile e senza contese , ma come metterlo in croce vista la concorrenza mai doma?

5

Highsnob e Hu

Abbi cura di te

Arrivano prima i tattoo del microfono ma quando si dipana il duo l’atmosfera tinge il teatro e ammicca al meglio. L’abbraccio finale è il metaforico capolinea della serata.

7

Instacult di Mauro Lama