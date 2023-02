Sanremo 2023-Le pagelle della prima serata

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) voto 7

Eleganza perfetta nella sua algida sincronia tra colore e forme, l’urlo liberatorio del suo pezzo solca il palco dell’Ariston che la vide trionfante nel 1999, lei se lo ricorda e lo riafferma.

Gianmaria – Mostro voto 5

Veste camicia aperta e il pantalone a zampa patendo subito l’esordio come deve essere, ci mancherebbe. Si arrangia alla meglio ma il tempo sarà con lui, arriveranno tanti anticicloni delle Azzorre a garantirgli l’alta pressione.

Mr. Rain – Supereroi voto 5

Bimbi, bimbi e ancora bimbi. Ad adornare un testo leggero che difficilmente lascerà il segno. Il rapper marcia verso una classifica che si preannuncia complicata.

Mengoni – Due vite voto 9

L’incipit già basta per comprendere i rumors e i boookmakers che lo danno in cima all’olimpo, virtuosismi vocali e padronanza di quello splendido palco che lo vede protagonista impeccabile.

Ariete – Mare di guai voto 6 meno

Con quella giacca over rossa non passa inosservata ma è francamente troppo chiassosa, il brano scritto da Calcutta arride a qualità e si sente. Ma forse non basterà.

Ultimo – Alba voto 7

Con i tatuaggi in bella vista che arrivano prima del pezzo sceglie un testo grintoso e tortuoso, in divenire. Tra i più quotati sulla carta, ma il Festival si sa, si suda e si avvinghia in 5 giorni. Amletico quanto basta.

Coma_Cose – L’addio voto 7/8

Stilosissimi come sempre, tra outfit e partiture. Un brano confidenziale che racconta di loro ed emoziona. Il pensiero corre sempre verso gli Eurytmichs ma è solo una vana nostalgia. Loro ora sono “comelecose uniche” e staccano un biglietto per le zone alte. Vertigini permettendo.

Elodie – Due voto 8

Il piumaggio noir si materializza e lascia un certo tipo di segno. L’artista è diversa di suo e fa della provocazione il suo mantra, poi il motivo viaggia repentino come mood e facile ascolto. La mina vagante che terrorizza già Mengoni e Giorgia.

Leo Gassmann – Terzo cuore voto 6

Oltre mezzo voto in più ma va bene così, l’impronta dei Pinguini tattici è indelebile nel brano e Leo in ogni caso è una lieta conferma, il viaggio continua.

I Cugini di Campagna – Lettera 22 voto 5

Rivendicano usando il talento e la tonalità della voce un certo tipo di piazzamento oltre la maglia nera che oggi gli verrebbe attribuita. Il testo de La Rappresentante di Lista fa la differenza, ma l’ultimo della lista a volte fa gola.

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato voto 7

Struggente performance dedicata a papà con Gianluca che pesta il palco con grinta e tutta la sua intatta personalità. Sofferta e autorevole.

Olly – Polvere voto 5

Tanto ritmo e volontà non bastano e alla fine di polvere ne rimane. Sembrerebbe destinato nel girone degli ultimi ma nel Festival mai dire mai.

Colla Zio – Non mi va voto 5 meno

Coloratissimi e giovani, ma l’Ariston così ti ingurgita e ti rimanda alle radio. Per quest’anno potrebbe anche andar bene così.

Mara Sattei – Duemilaminuti 7

Esce a notte fonda con Morandi in pigiama e Amadeus che sorseggia una tisana alla liquirizia dopo aver archiviato la “spaccata” di Blanco. Damiano dei Maneskin gli confeziona una perla che lei interpreta e addomestica con gusto e parsimonia.

Instacult di Mauro Lama