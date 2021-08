San Donà di Piave (VE) – Sanzionato e chiuso esercizio pubblico nella zona commerciale in via Iseo.

Nel corso della serata di giovedì 29 luglio, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Donà di Piave (VE) e della locale Stazione, con il supporto dei reparti specializzati del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Treviso e del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Venezia e in collaborazione con la Polizia Locale sandonatese, nel corso di uno specifico servizio volto alla verifica delle licenze, del rispetto della normativa sanitaria e di quella giuslavoristica nonché del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, hanno proceduto al controllo di un pubblico esercizio ubicato nella zona commerciale di via Iseo.

All’atto del controllo sono stati individuati oltre 100 avventori e l’ispezione ha permesso di riscontrare l’occupazione di due lavoratori senza regolare contratto, inadeguatezze igienico-sanitarie e strutturali, la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP nonché omessa indicazione degli allergeni sui prodotti alimentari utilizzati. Per l’impiego dei lavoratori irregolari è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività (appurando l’occupazione di lavoratori irregolari pari al 22% rispetto ai regolari) con diffida a regolarizzare la loro posizione nonché applicata la prevista sanzione in materia di “lavoro nero”.

La Polizia Locale ha in aggiunta accertato e contestato la violazione delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19, in quanto l’attività commerciale non poneva in atto misure idonee ad evitare l’assembramento e garantire il distanziamento tra gli avventori, compresi molti minorenni, del regolamento comunale sull’impatto acustico dell’attività e delle prescrizioni relative alla concessione del plateatico presente. In base alle norme Covid-19, per l’attività, essendo stato ritenuto necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è stata quindi disposta la chiusura provvisoria per una durata di 5 giorni.

Complessivamente sono state comminate sanzioni amministrative pari a 11.200 euro.

In merito alle violazioni verranno informate le autorità, sanitaria e amministrativa, per la parte di rispettiva competenza.

Le verifiche continueranno anche nei confronti di altre attività commerciali a garanzia sia degli esercenti ligi al rispetto delle regole che dei fruitori delle stesse.