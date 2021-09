“Sala delle Donne Treviso”. Venerdì 24 si inaugura la prima Sala delle donne del Veneto

Con l’alto Patrocinio della Camera dei Deputati

“Sala delle Donne Treviso”: venerdì 24 settembre alle ore 11 in Piazza Rinaldi

Si inaugura la prima Sala delle donne del Veneto

Il messaggio rivolto alle ragazze: “La prossima potresti essere tu”

Arriva a Treviso, con l’inaugurazione ufficiale prevista per venerdì 24 settembre alle ore 11, in Piazza Rinaldi, la

“Sala delle donne di Treviso”, la prima nel Veneto, ovvero una galleria itinerante (e vivente) di ritratti di donne

“emblematiche e significative nei vari settori”. L’iniziativa – che trova collocazione nel programma del TCBF 2021 –

prende le mosse dall’idea realizzata, nel 2016, da Laura Boldrini, allora Presidente della Camera, a Montecitorio, con

l’obiettivo di dare visibilità a tutte le donne che, secondo quanto cita l’art. 4 comma 2 della Costituzione,

abbiano contribuito significativamente “al progresso materiale o spirituale della società”.

Terziario – Donna Confcommercio, apprezzando lo spirito e la qualità dell’iniziativa, ha fortemente voluto portare

l’iniziativa a Treviso, grazie ad un partenariato istituzionale che ne ha condiviso gli obiettivi e le motivazioni. La Sala

delle Donne di Treviso vede lo schieramento di un parterre autorevole ed è il frutto di un lungo lavoro di rete ed

istituzionale che vede uniti: la Prefettura, la Provincia, il Comune di Treviso e tutti i Comuni della Provincia, oltre

all’Alto Patrocinio della Camera dei Deputati, il coinvolgimento dell’Università Ca’ Foscari, della Società

Italiana delle Storiche. Con il prezioso contributo di Centro Marca Banca, una Banca che ha saputo cogliere le

peculiarità del territorio e che opera con finalità sociali e culturali.

La “Sala delle donne” approda a Treviso dopo una accurata selezione di candidature pervenute dai vari Comuni e

Istituzioni e porta due grandiose firme trevigiane: le preziose matite del TCBF per i ritratti, e l’autorevole penna del

Festival Letterario Carta Carbone, che ne ha curato le biografie grazie alla passione della sua fondatrice, Bruna

Graziani.

Ne è uscita una galleria di ritratti itinerante (e vivente) che condensa in sé tutto l’appoggio delle Istituzioni trevigiane,

nasce dalla condivisione di tutta la rete paritaria, porta i grandi nomi della trevigianità e valorizza, negli 8 ritratti ma

con 9 biografie (Dal Canton e Anselmi hanno 1 ritratto unico), le donne che si sono distinte in vari settori

dell’economia, della cultura, della scienza e della società.

La Galleria:

8 ritratti per 8 settori e 1 specchio (per un totale di 9 biografie – 5 donne viventi e 4 scomparse)

8 – spiegano gli organizzatori- “non è scelto a caso: è il numero magico delle donne, che si rifà alla celebrazione dell’8

marzo e, se rovesciato, è il simbolo matematico di infinito. A questo si aggiunge uno specchio, altro oggetto fortemente

evocativo, a fianco del quale verrà posto un potente messaggio “la prossima potresti essere tu”. Un messaggio rivolto

alle ragazze, alle donne di ogni genere e provenienza: quasi un monito a scendere in campo, a darsi da fare, ad

immaginarsi ritratte in una prossima Sala delle donne.

Gli 8 ritratti (eseguiti da 8 illustratori del TCBF) corrispondono ad altrettanti settori nei quali le donne selezionate si

sono distinte. Ecco i nomi e le motivazioni della scelta:

EMMA DELLA LIBERA (ricerca scientifica, stem)

Studentessa, Associazione “Ogni Giorno per Emma Onlus”

“ci sono sempre due scelte possibili nella vita: accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la

responsabilità di cambiarle”.

ANTONIETTA GIACOMELLI (storia ed emancipazione femminile)

Educatrice, giornalista e scrittrice

“prima di rappresentare un sesso, la donna è una creatura umana – e giustizia e previdenza vogliono che una

personalità le sia riconosciuta in tutti i modi”

MARINA SALAMON (imprese – professioni)

Imprenditrice

“La terra è una, eppure è abitata da tante specie diverse, legate dall’appartenenza a uno stesso pianeta.

Facciamo parte di una trama, di un tessuto di intrecci continui”.

ELENA CASAGRANDE (cultura)

Organizzatrice di eventi e direttrice editoriale

“la filosofia, la cultura e l’arte sono per me un atto collettivo e interattivo, per la tenuta sociale e psicologica

del nostro territorio, sono fuochi di resistenza, fuochi che mantengono aperta e viva l’immaginazione, la

speranza, capaci di creare forme di riconoscimento reciproco”.

TINA ANSELMI (prima donna Ministro) e MARIA PIA DAL CANTON (entrambe politiche e insegnanti per

un unico ritratto)

“quando le donne si sono impegnate nelle battaglie, le vittorie sono state le vittorie per tutta la società, la

politica che vede le donne in prima linea è politica d’inclusione, di rispetto delle diversità, di pace” – Tina

Anselmi

SILVIA MARANGONI

Atleta (sport)

“Dite sempre no al doping. La ricetta vincente è una sola: lavoro, lavoro, lavoro. Il talento è fondamentale, ma

va allenato. Bisogna sempre credere fino in fondo ai propri sogni”

MARIA LUISA NAPOLITANO

Magistrato (diritti di genere)

“Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne” (Maya Angelou)

LUISA TOSI (scuola e formazione).

Insegnante, formatrice e scrittrice

“Forse è questo insegnare: fare in modo che a ogni lezione scocchi l’ora del risveglio.” Daniel Pennac

Per tutte le candidate le motivazioni della scelta sono state rigide e non derogabili: l’essersi battute per la loro

posizione, ma anche aver aperto la strada alle altre donne e per il miglioramento della società, l’aver posto la questione

di genere all’interno delle Istituzioni sia direttamente, lottando per la loro posizione, sia attraverso azioni di

sensibilizzazione, condotte in sinergia con il territorio.

La Sala delle donne non è una struttura fissa, non è un monumento, ma è una galleria mobile, itinerante, che può essere

portata in altri luoghi pubblici, che “va a portare messaggi” e testimonianze a tanti pubblici e piazze diverse. Quella di

Piazza Rinaldi è la prima installazione (fino all’11 ottobre), poi sarà ospitata all’interno della Sede municipale (dal 12

ottobre al 12 novembre), poi si trasferirà al S. Artemio (dal 12 novembre per la celebrazione della giornata contro la

violenza di genere del 25), sede della provincia di Treviso. Ovviamente è già anche un sito:

www.saladelledonnetreviso.it.

I Commenti:

Terziario Donna

“Terziario Donna Treviso”- spiega Valentina Cremona- “giunge con grande soddisfazione a questa tappa, è un risultato

importante su cui abbiamo investito tempo, risorse e denaro. Ho deciso fin da subito di crederci perché questa non è la

solita mostra o iniziativa autoreferenziale ma porta tre contenuti molto importanti. Prima di tutto il tema del racconto.

Non basta fare o dire le cose, occorre fare in modo che poi vengano ricordate nel modo giusto. Perché le ragazze di

oggi diventino donne consapevoli e mature occorre che abbiano un bagaglio di ricordi umani, una carrellata di

immagini e storie che resta nel cuore e nella mente. La velocità relazionale in cui tutti siamo immersi ci ha disabituato

a ricordare, invece questa iniziativa ci aiuta a farlo, ci costringe a pensare e a riflettere, ci fissa un prima e un dopo e ci

porta a fare connessioni cronologiche e collegamenti. Contribuisce a formare l’identità di genere, tanto discussa e poco

approfondita. L’identità di genere non è uno slogan, ma un percorso fatto di tante identità, utili alla crescita delle

donne. Poi, il secondo, la multidisciplinarietà: questa iniziativa non ha nulla di libresco, ma ci porta, in giro per le

piazze dei Comuni della Marca, un insieme di valori e capacità. Mette insieme la vita, l’arte, la scrittura, in un mix che

rende questi ritratti un percorso umano sostenibile, vicino a tutti, da scoprire. Ci abitua a non dare nulla per scontato.

Possiamo capire, con testimonianze viventi, la fatica dell’obiettivo, senza doverle cercare nella nuvola virtuale, ma qui,

in una mappatura vivente ed itinerante. Infine, il terzo, il messaggio dello specchio: la prossima potresti essere tu. Lo

specchio è prima di tutto un invito all’autoanalisi, poi anche una costante nella morfologia della fiaba, attraverso gli

specchi sono passati miti e storie. Qui è concreto, diretto, eloquente, reale. Parla alle ragazze ma colpisce il cuore di

tutti. Penso che ci sia molto bisogno di questo specchio e di questo appello: le ragazze di oggi non sono pienamente

consapevoli che la loro storia è iniziata solo 70 anni fa, che nessuna conquista è duratura, e che a tutte potrebbe

capitare di perdere un posto di lavoro per discriminazione. Mai come ora bisogna continuare a lottare, e le notizie che

ci arrivano dalle donne afgane ce lo confermano. Siamo ancora all’alba dell’epoca della parità”.

Centro Marca Banca

“Le donne sono importanti protagoniste della nostra società e i benefici che apportano nel mondo del lavoro

sono fondamentali strumenti per la creazione di valore – commenta il Direttore Generale di CentroMarca

Banca Claudio Alessandrini – Questo progetto, che con orgoglio sosteniamo, rappresenta un gesto di

riconoscimento per le eccellenze femminili che, grazie alle loro capacità e alle loro idee, hanno reso il nostro

territorio un posto migliore. Ci auguriamo diventi un monito che spinga tutte le giovani donne a fare la

differenza all’interno della comunità e nella loro vita.”

Gli illustratori del TCBF

SILVIA MARANGONI – ILLUSTRAZIONE DI ILARIA URBINATI

MARINA SALAMON – ILLUSTRAZIONE DI MARTA SIGNORI

EMMA DELLA LIBERA – ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCA RIZZATO

ELENA CASAGRANDE – ILLUSTRAZIONE DI RITA PETRUCCIOLI

MARIA LUISA NAPOLITANO – ILLUSTRAZIONE DI LORENZO GRITTI

LUISA TOSI – ILLUSTRAZIONE DI STEFANO ZATTERA

ANTONIETTA GIACOMELLI – ILLUSTRAZIONE DI PAOLO GALLINA

TINA ANSELMI E MARIA PIA DAL CANTON – ILLUSTRAZIONE DI MICHELE BRUTTOMESSO