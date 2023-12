Sacred Heart Choir: il concerto di Capodanno a Venezia

Il 2024 si apre con un concerto di grande atmosfera alla Chiesa della Pietà di Venezia, grazie alle meravigliose voci del coro di Palm Desert, California. I trenta piccoli cantori regaleranno al pubblico lagunare l’opportunità di assistere all’esibizione che li ha resi famosi in tutto il sud-ovest degli Stati Uniti.

VENEZIA – Capodanno in musica a Venezia: lunedì primo gennaio 2024, alle 14.00, la Chiesa della Pietà si riempirà di emozioni e note grazie all’eccezionale concerto dei trenta meravigliosi coristi della Sacred Heart School di Palm Desert, California.

I giovanissimi talenti, che hanno dai 10 ai 14 anni, concludono nella città lagunare la loro tournée italiana legata i luoghi dello spirito: si sono infatti esibiti nella Basilica di San Pietro, a Roma, e nella Basilica di Santo Spirito a Firenze.

I ragazzi proporranno al pubblico veneziano un repertorio tutto dedicato al periodo natalizio e appositamente arrangiato, alternando ai grandi classici della tradizione, come “Adeste Fideles”, “Silent Night”, “Angels we have heard on high” e “Joy to the world”, i brani statunitensi contemporanei, come “Lead me lord” e “Sing we now for Christmas”. Ad aprire il concerto sarà, naturalmente, l’inno della Sacred Heart School mentre in chiusura il coro si esibirà in un medley tratto dal classico del cinema “Sister Act”.

Il Coro della Sacred Heart School, guidato dalla mano esperta della direttrice Elena Vasques, vanta innumerevoli esibizioni in tutta la California, in Arizona, in Utah e nel New Messico ed è orgoglioso membro del Pueri Cantores, l’organizzazione dei giovani cantanti cattolici statunitensi.

Ingresso libero e gratuito