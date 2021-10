Sabato 9 al Centro Cardinale Urbani la prima edizione di “Round Table Business Forum”

Un’occasione da non perdere, “Fare network per fare business” nel vero momento di ripresa.

Sabato 9 ottobre alle 15.00 al Centro Cardinale Urbani (Via Visinoni, 4/C a Venezia-Zelarino) si terrà la prima edizione di “Round Table Business Forum”, l’evento organizzato da Round Table 32 Mestre, in collaborazione con Round Table Italia, che si pone l’intento di condividere esperienze professionali al fine di fare networking e business.

“Fare network per fare business”. Al giorno d’oggi fare rete diventa di fondamentale importanza. Round Table è un’organizzazione dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone le intese personali che il più delle volte sfociano in relazioni professionali proficue e durature.

L’evento aperto a tutti previa registrazione al form indicato nella pagina Facebook @RoundTableBusinessForum vedrà protagonisti grandi nomi del panorama imprenditoriale locale e nazionale.

Moderati da Giuliamaria Dotto Pagnossin, imprenditrice nel settore degli eventi e della comunicazione, si alterneranno sul palco Roberto Bonzio, storyteller, giornalista curioso e ideatore di Italiani di Frontiera, un progetto dedicato a valorizzare le storie di italiani che hanno realizzato nel presente o nel passato nuove imprese, con particolare focus alle iniziative ad alta tecnologia negli USA; Manuela Galante, dal 2018 è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Venezia – Area Metropolitana di Venezia e Rovigo; Cristiano Pusca, manager di successo, dal 2008 è un libero professionista e fondatore di BPDA, società di gestione risorse umane e formazione aziendale. Grazie alla sua esperienza, porterà i partecipanti a passare dalla teoria alla pratica con un’attività mirata al capire come creare una relazione in modo veloce.

Assieme a loro anche Silvia Peruzzo Meggetto, giovane imprenditrice nel settore del Commercio di prodotti calzaturieri, attualmente presiede la IX Commissione consiliare (Artigianato, Commercio, Agricoltura, Attività produttive) ed è Presidente in carica del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Mestre e Andrea Vidotti, manager sportivo con licenze di agente Fifa e di agente di ciclisti professionisti, si occupa di comunicazione, eventi e formazione.

A seguire, un aperitivo conclusivo che darà libero sfogo al networking e alla costruzione di proficue relazioni professionali.