Roncade, 100mila euro per la sostituzione delle caldaie e l’acquisto di bici elettriche

La sindaca Pieranna Zottarelli: «Tutela dell’ambiente, efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento sono tra i capisaldi della nostra Amministrazione».

Nuovi ecoincentivi “natalizi” per la sostituzione degli impianti termici e per l’acquisto di bici a pedalata assistita. È questa la scelta operata dal Comune di Roncade a poche settimane dal Natale. Nell’ultimo Consiglio comunale la Giunta ha difatti votato positivamente la variazione di Bilancio da 20mila euro legata agli ecoincentivi, portando dunque l’investimento annuale a 100mila euro così da poter accogliere tutte le domande in regola con i requisiti e presentate da coloro che non siano già assegnatari di altri contributi comunali come il Superbonus edilizio. L’obiettivo principale perseguito dall’Amministrazione roncadese è quello di aiutare i cittadini nella sostituzione degli gli impianti di riscaldamento ormai obsoleti aiutandoli nell’acquisto di nuove caldaie più sicure, meno inquinanti, più performanti e a maggior risparmio energetico.

Una decisione presa in continuità con il “Bando Pubblico Ecoincentivi 2022”, approvato lo scorso settembre e scaduto ad ottobre, volto all’erogazione di contributi comunali finalizzati all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, al risparmio energetico e alla riduzione di CO2 mediante interventi di efficientamento energetico negli edifici privati. Nel dettaglio, in Comune sono giunte un totale di 96 domande (91 quelle accettate) per la sostituzione della caldaia, oltre ad altre 22 legate all’acquisto di una bici elettrica. I contributi comunali messi a disposizione dei singoli cittadini, invece, sono stati determinati in 1.000 euro per le nuove caldaie e 300 euro per le biciclette.

«Il provvedimento è soprattutto volto a promuovere l’efficientamento del parco caldaie, principale responsabile dell’inquinamento e della concentrazione di PM10 nell’aria – afferma l’assessore comunale all’ambiente Davide Biasetto – Inizialmente avevamo stanziato 80mila euro, ma poi abbiamo ravvisato una vera e propria “esplosione” di domande che dalle 54 dello scorso anno sono diventate ben 96. La variazione di bilancio è quindi stata inevitabile. Solo così potremo accontentare tutti i beneficiari del Bando».

«A Roncade, dove si registrano poco meno di 15mila abitanti, dal 2018 abbiamo investito ben 299mila euro in ecoincentivi per la sostituzione delle caldaie. Un bel risultato che dimostra ancora una volta la virtuosità del nostro Comune – sottolinea soddisfatta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli – Come Amministrazione “green” siamo difatti molto attenti sia alla tutela dell’ambiente che all’efficientamento energetico, anche nell’ottica di un abbattimento sostanziale dell’inquinamento da biomassa su tutto il nostro territorio. Motivo per il quale da tempo ci opponiamo all’ampliamento della porcilaia Suinal a Musestre. Con quest’ultima variazione di Bilancio abbiamo dunque voluto fare un bel regalo a molte famiglie roncadesi. Per un Natale “ecologico”».