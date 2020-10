Roberto Maschietto, il viaggiatore solitario in giro per il mondo, mortificato dal Covid-19 è stato costretto a interrompere il suo tour e tornare a casa dopo un anno di peregrinazioni, avventure, impedimenti, difficoltà ed intemperie ma soprattutto delle quarantene alle quali ha dovuto sottoporsi durante l’attraversamento della Nazioni colpite dalla pandemia.

Molto probabilmente Roberto durante il suo tragitto affannoso per città, mari e monti, pensava di trovare i suoi più pericolosi avversari nella minaccia aggressiva di intemperie, tsunami, trombe d’aria e nubifragi di ogni genere e mai più poteva immaginare che ad imporgli lo “stop” al suo ambizioso programma del giro intorno al mondo, potesse essere un “virus”, un contagio che di punto in bianco ha creato una situazione di spauracchio diffondendosi lentamente a tappeto nel mondo da bloccare qualsiasi attività imprenditoriale, economica, politica ed operativa incutendo timore senza armi da fuoco e senza punto ferire, ma solo con l’arma del contagio.

E quindi solo dopo poco più di un anno di girovagare per il globo, il nostro concittadino Roberto Maschietto, è stato costretto ad ammainare la bandiera del suo orgoglio e della splendida scommessa fatta a se stesso, ai suoi amici ed al mondo intero, ed è dovuto tornare a casa ma non con la coda fra le gambe, bensì a tesata alta e forse con la consapevolezza, dopo aver provato alcune delle possibili disavventure durante l’anno trascorso, che ripresa l’avventura dal suo punto di partenza in un prossimo futuro, in situazioni meno avverse, sicuramente potrà farcela!

Certo, è un vero peccato aver dovuto desistere dal suo ambizioso intento dopo essere arrivato quasi a metà del percorso ed aver attraversato forse la parte più impervia del mondo, quella del Centro Asia ed essere giunto già in Australia.

Roberto, a nome di tutti i tuoi fan voglio darti un consiglio, “non abbandonare il tuo progetto, perché è, e se tu avrai modo di realizzarlo, diventerà un’impresa veramente encomiabile. Non appena questo maledetto virus sarà sconfitto definitivamente potrai riprendere il tuo viaggio in solitaria intorno al mondo più agguerrito e determinato di prima e allora ritornerai ‘trionfante’!

