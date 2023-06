Rita Sabo presenta il suo ‘pianeta sacro’ nella Biblioteca Marciana di Piazza San Marco, Venezia

La mostra “Sacred Planet” di Rita Sabo a Venezia esplora la sostenibilità attraverso opere caleidoscopiche. Le opere invitano al rispetto per la Terra come pianeta sacro e si intrecciano con l’atmosfera storica della Biblioteca Nazionale Marciana.

VENEZIA – L’esposizione artistica di Rita Sabo, intitolata “Sacred Planet“, si terrà per la prima volta in Italia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, nella splendida cornice di Piazza San Marco, a Venezia. La mostra si svolge in concomitanza con la “18a Biennale di architettura” e presenta una selezione di 11 dipinti di grande formato e una scultura che rappresenta il “pianeta” che dà il titolo all’intera esposizione.

Le opere di Rita Sabo ruotano attorno al tema della sostenibilità, con un focus sulla Terra come pianeta sacro e intoccabile. L’artista usa colori vivaci e forme caleidoscopiche per trasmettere un appello artistico al rispetto per il nostro pianeta e alla sua protezione contro lo sfruttamento e l’inquinamento.

La mostra si svolge nelle storiche Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana, creando un ambiente enigmatico e misterioso arricchito dai vibranti colori e dalle dimensioni sovrapposte delle opere di Sabo. Le sue opere entrano in dialogo con le prestigiose opere del Rinascimento veneto presenti nella biblioteca, di artisti come Tiziano, Tintoretto e Veronese.

L’arte di Rita Sabo si caratterizza per l’uso dei colori e dei soggetti astratti. Le sue opere invitano gli spettatori a esplorare il territorio tortuoso della propria mente, offrendo una prospettiva del subconscio. La sua arte è un invito a entrare in dialogo con il subconscio e si basa su una nuova biblioteca di simboli che rappresentano la sua interpretazione del presente.



“Pianeta sacro”, l’opera che unisce geometria e natura

Il fulcro dell’opera di Rita Sabo è “Sacred Planet”, un “pianeta sacro” che unisce le forze della geometria e della natura. Questo “pianeta sacro” si manifesta non solo nei dipinti e nelle sculture di Sabo, ma anche in una serie di opere grafiche che utilizzano forme geometriche, formati quadrati e strati altamente complessi.

Le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana sono un edificio storico decorato con opere di grandi maestri del Rinascimento. Questi spazi ospitano mostre ed eventi culturali e fanno parte del percorso integrato dei Musei di Piazza San Marco. La mostra di Rita Sabo è organizzata dall’Associazione l’Arte in Pubblico, che promuove progetti non-profit e a scopi caritatevoli nel campo dell’arte e della cultura in Germania e nel mondo.



Info sulla mostra

La mostra “Sacred Planet” di Rita Sabo è aperta al pubblico dal 24 giugno al 23 luglio 2023. Gli orari di visita sono dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17.

L’ingresso alle Sale Monumentali avviene attraverso il Museo Correr, e il biglietto unico dei Musei di Piazza San Marco consente l’accesso a tutte le sedi incluse nel percorso museale. Per i residenti e i nati nel Comune di Venezia l’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni sulla mostra, è possibile visitare i siti web di Rita Sabo, della Biblioteca Nazionale Marciana e di Oncevents, nonché contattare l’indirizzo e-mail [email protected].

Rita Sabo è nata nella regione del Caucaso settentrionale ed è cresciuta a Gerusalemme e in Svizzera. Ha studiato arte a Zurigo, Basilea e presso il Central Saint Martins College of Art and Design di Londra. Attualmente vive a Vienna con il marito e la figlia.