“Il diritto di scegliere” con Marta Pisani

“Il diritto di scegliere” è il romanzo di Marta Pisani che verrà presentato il 23 giugno a Conversano (Bari) nell’ambito della rassegna Boccioli di Parole, organizzata da vari soggetti culturali del territorio.

Conversano (Bari) – Venerdì 23 giugno, ore 19.00, nella saletta della Pro Loco di Conversano Marta Pisani presenta il suo romanzo: “Il diritto di scegliere” (Florestano edizioni).

Ultimo appuntamento con la rassegna Boccioli di Parole, l’evento inserito nel contenitore Conversano in Rassegna, ideato e organizzato da Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus in collaborazione con Ninnì Galasso presidente della Pro Loco, Francesco Rizzo di Scaffaeleweb, Tony Vinci di Librinstreaming e la giornalista Maria Sportelli.

“Per esplorare nuove frontiere, devi avere l’audacia di abbandonare la costa e affrontare la bufera. Avere audacia significa pensare e decidere in libertà. Nella libertà risiede il segreto della felicità. Lucrezia, una donna semplice del Sud, trova l’audacia di spezzare vecchi modelli e inseguire la felicità.”

“Il diritto di scegliere”, nato come narrazione, è diventato un romanzo per dare voce ad una giovane donna, un contributo al processo di emancipazione femminile da secolari tradizioni. Il viaggio di Lucrezia non è solo la traversata Italia-Argentina, è il ritratto di un periodo, quello successivo alla seconda guerra mondiale, caratterizzato da grave crisi che colpisce la gente comune.

Marta Pisani, dopo aver studiato Lingue e Letterature Straniere all’Università di Bari, si è dedicata all’insegnamento. Ha collaborato per il mensile “L’altra Molfetta” e “La Provincia” occupandosi di spazi riguardanti la cultura, la società, l’immigrazione, le problematiche delle donne.

Numerosi gli incarichi pubblici: presidente della Consulta Femminile del Comune di Molfetta, componente della Commissione Pari Opportunità, Assessore ai Servizi Sociali e Vicesindaco. Attualmente è referente del Tribunale per i Diritti del Malato, per la tutela e la difesa dei diritti dei pazienti e vicepresidente dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo della Città Metropolitana di Bari. È coautrice del saggio “Storia della Scuola Alessandro Manzoni” – La Nuova Mezzina – Molfetta.