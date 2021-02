Rissa con due feriti a Zero Branco

I Carabinieri della stazione di Zero Branco hanno deferito all’a.g. per rissa aggravata un 25enne italiano del posto, un 26enne di Camposampiero (PD), entrambi con pregiudizi di polizia, e un 22enne di Castelfranco Veneto (TV) poiché nella serata del 14 febbraio scorso si sono resi responsabili di una rissa scaturita per futili motivi ed acuita dal consumo smodato di alcolici, iniziata all’interno dell’abitazione del 25enne e proseguita nella strada adiacente, ove veniva anche danneggiata l’autovettura del contendente camposampierese.

A seguito dell’episodio sono rimasti feriti il proprietario dell’autovettura (contusioni al volto guaribili in alcuni giorni) e la madre del 25enne che, nel tentativo di sedare gli animi, ha riportato anch’essa lesioni al volto.

