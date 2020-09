Ripresa delle lezioni. Molte precauzioni nelle aule ma nessun controllo prima

Tante le precauzioni prese dal Governo per difendere i giovani dal Coronavirus alla ripresa della scuola.

Distanziamento tra studenti nelle aule addirittura banchi con rotelle, spesa non indifferente, obbligo di mascherina. Tutte precauzioni che coinvolgono la buona volontà e il rispetto delle regole.

Tutto bene in teoria, ma in pratica chi controlla i giovani prima dell’entrata nelle aule? Nessuno, ed allora qui casca l’asino si suol dire.

I ragazzi davanti alle scuole si comportano come sempre, si riuniscono in gruppi dove tutti sono vicini a tutti, teste con teste e rarissime le mascherine.

Questa mattina prima dell’inizio delle lezioni, lunghe code di auto davanti all’istituto Volta di Mestre in via Perlan, a causa della ressa di giovani che sostavano in attesa di entrare nelle aule.

Nessuna prevenzione, nessuna preoccupazione solo tanta voglia di stare insieme di comunicare dimenticando rispetto delle distanze e mascherine.

A cosa serve allora prendere pesanti precauzioni durante le lezioni se nessuno pensa a controllare e dare regole certe ai giovani nei momenti precedenti l’entrata in scuola?

I contagi si possono verificare ed in modo pesante proprio durante questi incontrollati assembramenti simili a quelli tanto criticati ed osteggiati della movida.

Commenta la news

commenti