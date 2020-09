Su il sipario! Al via da oggi nuove lezioni di teatro per bambini, ragazzi e adulti

Nuove lezioni al via da oggi, martedì 15 settembre. Le iscrizioni sono aperte

L’emergenza Covid ha mutato le nostre vite e ha stravolto gran parte del mondo artistico, ma non ha intaccato la nostra passione. Tema Cultura è pronta per la nuova stagione di corsi di teatro dedicati a bambini, ragazzi e adulti. Un’opportunità aggregativa, soprattutto per i più giovani, che dopo mesi di isolamento e lezioni a distanza potranno tornare finalmente a stare insieme imparando e divertendosi.

Le lezioni saranno inaugurate oggi e si svolgeranno nella sede “Spazio 11” a Campocroce di Mogliano Veneto (in via Zero Branco, 16) e presso “La Stanza Spazio Eventi” a Treviso (in via Pescatori, 23).

Corsi per bambini e ragazzi

Per quel che riguarda le lezioni rivolte ai bambini e ai ragazzi, i corsi introdurranno alle nozioni fondamentali di tecnica teatrale. Dalla fiducia reciproca al rispetto dell’altro, dalla comprensione di un testo al controllo della voce, dall’espressione corporea alla coscienza dello spazio scenico. Dall’Abc del teatro, dunque, fino alle componenti più affascinanti: le costruzioni di un personaggio e di un vero e proprio spettacolo. E poi sessioni di pittura emozionale e di scenografia.

Tema Cultura è anche abilitata a concedere certificazione al fine del riconoscimento dei crediti scolastici.

Corsi per adulti

Lo scopo del progetto per gli adulti, invece, è riassunto nel motto “Conosci l’attore che è in te”. Il programma proporrà tecniche di rilassamento e riscaldamento, improvvisazione, nozioni primarie di dizione e di lettura espressiva. Ci sarà spazio anche per un “viaggio” nella storia del teatro.

Alla fine del corso sarà rilasciato certificato di frequenza.

Tutti i corsi si concluderanno con la messa in scena di uno spettacolo.

Info utili

Tema Cultura consegnerà tutto il materiale necessario. Saranno forniti costumi, oggetti scenici, basi musicali e quanto utile alla realizzazione dello spettacolo di fine corso.

Adottato, naturalmente, un protocollo di regolamentazione legato alla normativa anti-Covid, che dovrà essere condiviso e accettato in ogni sua parte dall’utenza .

Tutti i corsi sono a numero chiuso, massimo 12 persone per corso.

L’iscrizione si riterrà confermata dopo una prova gratuita.

Orari, costi e ulteriori dettagli sui corsi nel sito www.temacultura.it.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] – 346.2201356

