Riparte la stagione del Groove 2021 al Candiani. Pea: “Un programma in streaming per mantenere viva la programmazione culturale”

Riparte on line la stagione del Groove firmato Cultura Venezia: dal 26 febbraio inizierà un mese di concerti in streaming per raggiungere gli appassionati di musica direttamente a casa.

Protagonista è il palco dell’auditorium del Centro Candiani che, non potendo ancora accogliere gli spettatori in sala, li raggiungerà in diretta streaming su YouTube e sul canale Facebook dedicati. Sono cinque le date per altrettanti concerti che dal 26 febbraio al 26 marzo saranno trasmessi con cadenza settimanale, tutti i venerdì sera alle 21.

“Aspettando di poter riaprire le porte del Candiani, ancora chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro ha deciso di ripartire con la nota e consolidata rassegna Candiani Groove trasformandola in progetto streaming di cui c’era stato un apprezzatissimo assaggio alla fine del 2020 – commenta Giorgia Pea, presidente della Commissione cultura. Il Candiani continua ad essere uno dei principali produttori di eventi culturali non solo a livello metropolitano ma regionale e in questo periodo così difficile il suo contributo in termini di vitalità e di contato con una più normale quotidianità è più che mai fondamentale”.

Candiani Groove è una rassegna che, come di consueto, punta sulla varietà e sulla qualità dell’offerta musicale, privilegiando in questo caso, i musicisti della nostra regione.

A dare inizio ai concerti sarà il Brasile di Rosa Emilia Dias, cui seguirà il jazz aperto e contemporaneo di Tommaso Genovesi.

Si continua poi con un originale e affiatato duo formato dai musicisti Flaviano Braga alla fisarmonica e Simone Mauri al clarinetto basso con il loro jazz dalla forte componente etnica che pesca a piene mani dal folklore spagnolo, francese e sudamericano, oltre che italiano.

Sarà poi sul palco la voce elegante e raffinata della cantante e chitarrista padovana Francesca Bertazzo Hart; a chiudere saranno due collaudati veterani del jazz come i fratelli Marcello e Pietro Tonolo, fra i più importanti jazzisti espressi dalla nostra regione negli ultimi trent’anni.

La rassegna è realizzata in collaborazione con l’associazione Caligola.

On line ore 21.00

venerdì 26 febbraio

Rosa Emilia Dias

Madrigal

Rosa Emilia Dias, voce

Giovanni Buoro, chitarra, voce

Domenico Santaniello, contrabbasso

Roberto Rossi, percussioni

venerdì 5 marzo

Tommaso Genovesi

Open Spaces

Alberto Vianello, sax tenore e soprano

Tommaso Genovesi, pianoforte

Marco Privato, contrabbasso

venerdì 12 marzo

Flaviano Braga & Simone Mauri

Speck & Zola

Simone Mauri, clarinetto basso

Flaviano Braga, fisarmonica

venerdì 19 marzo

Francesca Bertazzo Hart

With a Song in My Heart

Francesca Bertazzo Hart, voce, chitarra

Gianluca Carollo, tromba, flicorno

Beppe Pilotto, contrabbasso

Enzo Carpentieri, batteria

venerdì 26 marzo

Marcello & Pietro Tonolo

Our Family Affair

Pietro Tonolo, sax tenore e soprano, flauto

Marcello Tonolo, pianoforte

Nicolò Masetto, contrabbasso

Massimo Chiarella, batteria

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti