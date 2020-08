Ricostruzioni fantasiose secondo il Ministero sull’inceneritore di Fusina

Alla fine l’hanno spuntata i Cinque stelle Enrico Cappelletti, l’On. Orietta Vanin e Elena La Rocca, capolista per la Regione nella circoscrizione di Venezia.

L’avevano promesso e ora hanno mantenuto. I tre hanno ottenuto dal Ministero dell’ambiente l’ufficiale smentita. «È la dimostrazione che non abbiamo mai mollato la battaglia – sottolinea La Rocca -. Per noi la smentita del Ministero è la prova inconfutabile che qualcuno stava cercando di far passare questa scelta come una decisione del Ministro Costa. L’inceneritore, invece, è voluto dalla Regione e quindi dalla Lega e da tutti i sindaci che l’hanno votato, inclusi quelli del PD. Gli unici che hanno votato contro sono stati i nostri».

Le fa seguito il candidato alla Regione Cappelletti. «Per capire che non avevamo lasciato soli i comitati e che stavamo solo aspettando una conferma dal Ministro che smentisse le voci messe in giro ad arte, basta leggere le prime parole del comunicato ufficiale. “Inceneritore Veneto, Ministero dell’Ambiente: “Nessun via libera. Ricostruzioni fantasiose”. Penso che possa bastare».

Di seguito il comunicato stampa del Ministro Costa. Roma, 13 agosto 2020 – «Leggiamo ancora oggi ricostruzioni fantasiose secondo le quali la regione Veneto avrebbe dato il via libera a due linee dell’inceneritore di Fusina “seguendo la linea del ministero dell’Ambiente”.

Precisiamo che nessun via libera in tal senso è stato espresso né dal ministero né tantomeno dal ministro Costa. Né sarebbe di sua competenza. Negli incontri intercorsi sia a livello politico che tecnico con la regione Veneto si è parlato della terza linea, dell’inopportunità di perseguirla in quanto molto problematica sotto il profilo ambientale, e in particolare per i Pfas, linea che di fatto è stata poi accantonata. La Commissione Via ha sollecitato altresì la regione Veneto a fornire ulteriori informazioni tecniche sulle altre due linee per poter acquisire elementi precisi e idonei a una valutazione dell’impianto.

La Conferenza dei servizi che si è svolta, per la quale il ministero non è coinvolto né, quindi, ha partecipato, ha deliberato di proseguire le due linee indipendentemente quindi da qualsiasi decisione o pronunciamento del ministero stesso».

È L’On. Vanin che chiude. «Queste le parole dell’ufficio stampa del ministero dell’Ambiente nella nota ufficiale. Dobbiamo aggiungere qualcosa? Non solo il ministro non è stato interpellato ma cosa molto più importante ha negato con fermezza di aver avvallato un progetto che avrebbe portato solo gravi danni alla salute dei cittadini e sui bambini, senza considerare i dati di fior di studiosi sulle problematiche che le polveri emesse possono portare ai feti. Dall’asma, alle malformazioni fino anche alla morte. Perché tutto quel veleno passa anche attraverso la placenta. Adesso la nostra battaglia contro l’inceneritore proseguirà in tribunale. Abbiamo già depositato il ricorso al TAR».

Per Enrico Cappelletti

On. Orietta Vanin

Elena La Rocca

