Riapre la multisala Astra: dal 19 agosto torna il cinema al Lido. Evento di preapertura ad ingresso libero mercoledì 18 agosto con “Spider-Man: Far From Home”

“Dopo la lunga pausa di questi mesi, da giovedì 19 agosto riapre la multisala Astra. Il cinema del Lido riprende la consueta programmazione settimanale e l’attività cinematografica di Circuito Cinema Venezia torna a pieno regime – annuncia il vicepresidente del consiglio comunale Paolo Romor. Un appuntamento molto atteso, che diventa un ulteriore tassello in quell’importante percorso di ripartenza che la Città di Venezia sta promuovendo”.

Tutto è pronto quindi affinché, mercoledì 18 agosto alle ore 21, si possa dare avvio con una serata di preapertura che prevede la proiezione di “Spider-Man: Far From Home” di Jon Watts, con Tom Holland e Samuel L. Jackson: il film che ha portato l’Uomo Ragno tra calli e campielli veneziani. In “Spider-Man: Far From Home” Peter Parker decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente. Anche a Venezia…

La proiezione sarà a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito www.culturavenezia.it fino a tre ore prima dell’inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio Covid 19 con obbligo di possesso di Certificazione Verde Covid 19 (Green Pass) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.

Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Il cinema sarà dotato di apposita segnaletica per consentire il rispetto delle distanze e per individuare i punti di ingresso e di uscita dalla sala. Tutti gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare assembramenti. L’utilizzo della mascherina è necessario per tutta la permanenza all’interno della struttura.