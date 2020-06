Riapre la filiale del Banco San Marco di Mogliano

Dopo più di tre mesi di chiusura, giovedì 25 giugno riaprirà la Banca BPM, Banco San Marco, di Mogliano.

L’emergenza Coronavirus aveva portato una stretta anche al lavoro delle banche. A partire dal 18 marzo scorso, la riduzione dell’attività di sportello aveva comportato la chiusura di alcune filiali con conseguente dirottamento dei clienti su altre sedi, anche se in altro comune. E’ toccato così per la filiale BPM di Mogliano, in via Terraglio 35; in questi mesi clienti si sono dovuti spostare a Marcon, nella filiale di viale S. Marco.

Le misure anti-Covid

Appuntamenti diluiti nella giornata, autocertificazioni di buona salute firmate all’ingresso, mascherina e per un certo periodo anche i guanti, divisori in plexiglass e posti assegnati a distanza di più di un metro dall’operatore, hanno permesso ai lavoratori di svolgere le loro mansioni in tutta sicurezza e ai clienti di sentirsi altrettanto sicuri.

Ora si riparte, sempre con appuntamento e con orario ridotto al mattino, dalle ore 8,20 alle 13,20.

