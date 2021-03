Regione. Donazzan scrive a scuole Veneto per celebrare 1.600 anni di Venezia e 700 anni morte Dante

SCUOLA. ASSESSORE DONAZZAN SCRIVE ALLE SCUOLE DEL VENETO PER CELEBRARE I 1600 ANNI DI VENEZIA E I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE

Elena Donazzan, Assessore regionale all’Istruzione e Formazione, ha inviato oggi una lettera aperta a tutte le scuole venete per ricordare l’importanza di celebrare domani 25 marzo due importanti anniversari: i 1600 anni dalla nascita della Città di Venezia e i 700 anni dalla morte di Dante.

“Il 25 marzo 2021 è una data significativa per la cultura italiana e la storia del mondo – scrive l’Assessore Donazzan – Un’unica data per significare la straordinarietà della bellezza e della cultura che fanno innamorare il mondo dell’Italia, di Venezia”.

L’assessore ricorda che “il 25 marzo 421 nasce Venezia, la sua civiltà, la bellezza che stupisce il mondo, la sua fragilità ambientale ed il suo equilibrio tra natura e uomo, la forza economica e militare che l’ha resa protagonista di mille anni di storia del Mediterraneo e delle vie commerciali verso est”.

La lettera prosegue indicando che “Il 25 marzo 1321 muore Dante, dopo aver visitato in esilio larga parte del Veneto e soprattutto Venezia che ricorderà nella sua Divina Commedia, insieme a Verona, Treviso, al ‘Sile e al Cagnan’, Padova , Cittadella e del temibile Ezzelino III, Rovigo o citando Vicenza attraverso il suo Bacchiglione. Per aggiungere la più bella tra le citazioni che riguardano la nostra storia e lega ancora Dante a Venezia: ‘Sì com’a Pola presso del Carnaro, ch’Italia chiude e i suoi termini bagna’. Inferno, Canto IX”.

Infine l’Assessore regionale esorta il mondo della scuola: “A noi il compito di essere consapevoli custodi di questo patrimonio materiale ed immateriale irripetibile e di saper fare occasione di sviluppo e di futuro per il bene della nostra gente, della nostra terra, della nostra nazione. Tutto passa attraverso la conoscenza e la consapevolezza e la scuola resta il luogo per antonomasia per animare cultura e conoscenza”.

“Mi auguro che, anche in questo difficile e lungo periodo, non manchi mai il tempo della riflessione – conclude Donazzan – su chi siamo veramente, sulle nostre radici culturali, sul grande passato che ci ha modellati come popolo e come nazione e sul futuro che dobbiamo saper disegnare a partire da nostra matrice culturale”.

