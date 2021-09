Regata Storica 2021: le norme comportamentali per il pubblico a terra e in acqua per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione

In vista della Regata Storica, in programma a Venezia domenica 5 settembre, sono state pubblicate le ordinanze del Comune di Venezia e della Capitaneria di Porto per lo svolgimento della manifestazione, frutto del lavoro congiunto con le Forze dell’ordine e il coordinamento della Prefettura di Venezia e dell’AULSSL 3 con particolare riferimento alle norme comportamentali per il pubblico a terra e in acqua. INDICAZIONI PER ASSISTERE ALLA REGATA LUNGO LE RIVE In relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, l’acceso alle aree lungo le rive del Canal Grande per assistere all’evento sarà contingentato,per mantenere il distanziamento sociale, con obbligo di indossare la mascherina. Il pubblico dovrà attenersi alle indicazioni del personale addetto. Pertanto, in tutte le aree di possibile stazionamento del pubblico per la visione della Regata Storica (Mappa Allegata) saranno predisposti a cura di Vela: 60 Steward Bolloni sul selciato per il posizionamento distanziato del pubblico Cartelli di richiamo alle norme comportamentali Diffusione acustica con richiamo delle norme comportamentali INDICAZIONI PER ASSISTERE ALLA REGATA CON IMBARCAZIONI Le unità navali di qualsiasi tipologia che sosteranno in Bacino di San Marco e Canal Grande e le persone su di esse presenti dovranno mantenere tra loro una distanza tale da garantire il distanziamento sociale, privilegiando ove possibile l’ormeggio in allineamento poppa prua evitando l’ormeggio “a pacchetto” se non in presenza di opportuni distanziatori per il contenimento del contagio da Covid-19. Inoltre è fatto divieto di organizzare intrattenimento danzante a bordo. In alcuni tratti del Canal Grande saranno realizzati appositi ormeggi temporanei con il posizionamento di paline. Qualora il natante ospiti persone non conviventi è obbligatorio: il possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità; per i comandanti/conducenti conservare per 14 giorni successivi alla manifestazione la lista dei passeggeri imbarcati con i relativi contatti, ai fini di un eventuale tracciamento; garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone; Tutto il programma della manifestazione, le informazioni di servizio e le ordinanze su: www.comune.venezia.it www.regatastoricavenezia.it/ www.veneziaunica.it