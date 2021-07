Reato di omosessualità, mozione di condanna di Fratelli d’Italia. Speranzon (FdI): “Italia e UE

prendano le distanza dai Paesi dove è in vigore, basta doppiopesismo”

“La UE condanni apertamente e prenda le distanze dagli Stati che prevedono nei loro ordinamenti

il reato di omosessualità, non stringa con essi accordi di cooperazione culturale riguardanti

programmi e progetti comuni di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie e

revochi quelli già esistenti”: questa la richiesta contenuta nella mozione sottoscritta dal gruppo

consiliare di Fratelli d’Italia, primo firmatario il capogruppo Raffaele Speranzon, e depositata oggi

in Consiglio Regionale.

“Nel mondo, ci sono 69 nazioni che considerano le relazioni consensuali tra persone dello stesso

sesso un reato, prevedendo pene severissime che vanno da un anno all’ergastolo, e in 11 Stati

anche la pena di morte”, evidenzia Speranzon. “Il paradosso però è che con molti di questi Stati

Italia ed Europa hanno accordi di collaborazione: basti pensare all’accordo di poche settimane fa

con il Qatar, nazione che prevede la pena di morte per omosessualità e che il prossimo anno

ospiterà addirittura i Campionati mondiali di calcio. Mentre quindi da un lato ci si professa paladini

dei diritti LGBT, dall’altro sottoscrivendo accordi internazionali con queste nazioni si legittima la

persecuzione di chi ama una persona dello stesso sesso”.

Per fare chiarezza su questi comportamenti e per tutelare la sicurezza delle persone omosessuali –

“incentivando scambi culturali e la partecipazione ad eventi sportivi internazionali in questi Stati si

possono esporre giovani ed atleti al rischio di vedersi imputati per il loro orientamento sessuale e

magari condannati a pene gravissime”, sottolinea infatti Speranzon -, la mozione chiede alla

Giunta Regionale un impegno presso il Governo perché chieda all’Unione Europea una netta

condanna nei confronti di queste nazioni e perché si attivi “affinché sia preclusa agli Stati che

prevedono come reato le relazioni consensuali tra persone adulte dello stesso sesso

l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, anche al fine di tutelare l’incolumità

degli atleti omosessuali”.

