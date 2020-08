Raffaele Speranzon ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Ater di Venezia

Ci viene segnalato in Redazione che Raffaele Speranzon ha rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Ater di Venezia ritenendo inopportuno mantenere l’incarico in vista delle elezioni in Consiglio regionale che lo vedranno candidato. Il vicepresidente di Ater,