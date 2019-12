Raffaele Speranzon ha incontrato alcuni amici per gli auguri

Ieri sera nel locale di Mirano “L’Oca Bianca”, Raffaele Speranzon, Presidente dell’ATER Venezia e dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia, ha convocato un folto gruppo di amici per gli auguri natalizi.

Molte le persone presenti, circa un centinaio, nel locale che hanno festeggiato scambiandosi auguri e brindando al nuovo anno in arrivo.

Raffaele Speranzon, splendido padrone di casa, ha precisato” Vi prometto un 2020 scoppiettante. Tanti sono i motivi, avremo le elezioni regionali dove prevedo un ottimo risultato di Fratelli d’Italia che attualmente è già dato intorno all’11% ed in ascesa, ma non solo prevedo anche che nel 2020 andremo a votare per le elezioni nazionali, infatti questo governo deve cadere. Conte deve andare a casa”.

Commenta la news

commenti