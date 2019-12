Mogliano Rugby, Banca delle Visite e Cittadella dello Sport

contenuto pubblicitario

Questa mattina, presso la Club Hause del Mogliano Rugby 1969, il presidente del Mogliano Rugby, Maurizio Piccin, ha tenuto un incontro per illustrare le finalità del progetto la “Banca delle Visite” che da oggi apparirà sulle maglie della squadra.

Il motto della “Banca delle Visite” onlus è “Dona una visita a chi non se lo può permettere”. Il coordinatore nazionale Antonello Ceci precisa: “ La nostra missione è condividere la salute, contattare i medici e strutture mediche per convincere a donare una visita, prestazioni mediche ed esami a favore di chi non può pagarsele. Molte sono ormai le adesioni in ben 16 regioni italiane. Il tutto basato sulla massima trasparenza”.

L’Assessore al sociale del Comune di Mogliano, Giuliana Tochet ha detto: “ Sostengo questo progetto che va incontro alle molte nuove povertà che si stanno creando nel nostro territorio. Come comune faremo il possibile per divulgare questa iniziativa”.

A chiusura dell’incontro l’architetto Luca Castellani ha fatto il punto sull’ormai in itinere progetto della “Cittadella dello Sport”. “ Verranno creati 630 metri quadrati di nuovi spazi edificando un nuovo edificio alimentato da pannelli fotovoltaici – precisa Castellani – nel quale verranno create sale studio, biblioteca, sala riunioni e sale per eventi, tutti spazi dedicati alle famiglie, ai bambini ed ai giovani. Nascerà anche naturalmente l’ala direzionale per ospitare lo staff della società sportiva”.

Questo progetto che da tempo la città aspettava, verrà realizzato a gradi, ma finalmente, con l’aiuto anche del Comune di Mogliano, vedrà la luce.

