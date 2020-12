RACCOLTA DIFFERENZIATA. IL VENETO IN TESTA IN ITALIA E TRA I PRIMI IN EUROPA. ASSESSORE BOTTACIN, “LA NOSTRA REGIONE UN VERO MODELLO IN MATE

“Con il 74,7% di raccolta differenziata, il Veneto si conferma al primo posto in Italia, ma anche una delle realtà più virtuose a livello europeo. In questo ambito, la nostra regione è un vero modello”.

Così nel suo intervento alla V edizione dell’Ecoforum Veneto, organizzato da Lega Ambiente, l’assessore regionale all’Ambiente Gianpaolo Bottacin ha espresso la sua soddisfazione per i significativi dati che il Veneto continua a raggiungere nella gestione dei rifiuti.

“Siamo un fulgido esempio per molti, come ha spesso confermato anche il ministro dell’Ambiente Costa – sottolinea l’Assessore – e questo nuovo dato, che nella fotografia della situazione al 31 dicembre 2019 sfiora il 75%, conferma che l’obiettivo del 76% è estremamente vicino. Infatti i vari elementi ci dicono che lo stiamo già raggiungendo, con un anno di anticipo, visto che ci eravamo prefissati di arrivarci entro la chiusura dell’anno corrente”.

“Adesso ci aspetta una ulteriore sfida – prosegue – quella del nuovo piano rifiuti, che prevede un incremento ancora maggiore della raccolta differenziata e anche una spinta importantissima sul recupero e il riutilizzo dei materiali, sviluppando la cosiddetta economia circolare che prevede quel modello di produzione e consumo che implica il riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Una grande attenzione, quindi, ai rifiuti speciali. Un argomento riguardo al quale, come Veneto, riteniamo fondamentale che, come per il rifiuto solido urbano, tutte le Regioni diventino sempre più autosufficienti. Un obbiettivo indispensabile per responsabilizzare anche quelle realtà regionali che ancora non hanno impianti, come invece da tempo abbiamo noi, e far sì che provvedano a costruirli”.

“In questo contesto – spiega l’Assessore – ho molto apprezzato le parole di Lega Ambiente in cui non solo ci viene garantita la massima collaborazione verso questa prospettiva, ma anche alcune proposte in vista del nuovo piano”.

“Non voglio infine dimenticare un’altra nostra grande battaglia – conclude Bottacin –, quella contro gli ecoreati, su cui da sempre ci spendiamo con varie iniziative. Penso ad esempio alla lotta agli incendi che riguardano i rifiuti, che ci ha visto citati come modello virtuoso dal comandante nazionale dei Vigili del Fuoco nell’apposita commissione bicamerale istituita in Parlamento”.

