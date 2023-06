QUOTIDIANA: la mostra di Ambra Castagnetti al Museo di Roma di Palazzo Braschi

Il programma espositivo QUOTIDIANA, promosso dalla Quadriennale di Roma e da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali pone l’obiettivo di approfondire alcuni orientamenti significativi dell’arte italiana del XXI secolo.

ROMA. Il 9 giugno 2023 apre al pubblico la mostra della giovane artista Ambra Castagnetti nell’ambito del programma espositivo QUOTIDIANA, sull’arte italiana contemporanea in programma al Museo di Roma di Palazzo Braschi, promosso dalla Quadriennale di Roma e da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Parte importante della mostra è una scultura in bronzo, resina e cera intitolata Furiosa (2022). La scultura raffigura un busto femminile che si presenta come una stratificazione ibrida di diverse forme e materiali. L’opera esprime l’intento di affermare una intrinseca continuità tra diversi universi biologici e culturali, rifiutando una separazione dell’umano dalle altre coscienze – animali e vegetali – che contribuiscono a popolare un ecosistema comune.

La pratica artistica di Ambra Castagnetti si muove principalmente attraverso la scultura e l’installazione performativa. Il suo lavoro si sviluppa lungo la decostruzione e ricostruzione di categorizzazioni sociali e dell’autenticità, dichiarando l’incorporamento attivo come uno dei metodi più efficaci contro la normalizzazione e il controllo dell’identità, introducendo il discorso sui corpi metamorfici e non conformi.

Il programma QUOTIDIANA, che coinvolge le due sale al piano terra del Museo di Roma, aperte al pubblico con un palinsesto di mostre, ideate e prodotte dalla Quadriennale, ha l’obiettivo di approfondire alcuni orientamenti significativi dell’arte italiana del XXI secolo.

Il programma si divide in due cicli espositivi. In Paesaggio, ogni due mesi, sei curatori italiani e stranieri riflettono su traiettorie artistiche attraverso un testo critico e una mostra con poche opere essenziali. In Portfolio, undici artisti under 35 sono presentati in mostra una volta al mese con una sola opera.

La mostra di Ambra Castagnetti è una delle undici mostre della sezione PORTFOLIO del programma QUOTIDIANA. La sua ricerca artistica, che esplora l’identità come entità metamorfica e plurale, si inserisce perfettamente nel contesto della mostra. L’opera Furiosa (2022) rappresenta una riflessione profonda sulla continuità tra diversi universi biologici e culturali, un tema che è al centro dell’interesse della comunità artistica contemporanea.

