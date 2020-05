Questa mattina nuova singolare dimostrazione dei commercianti in piazza

Questa mattina nuova dimostrazione dei commercianti moglianesi in piazza davanti al Comune dove sono stati messi dei manichini al posto delle persone fisiche.

E’ stata una buona idea, , una nota di colore in questo lungo periodo nero è pieno di ombre.

Il messaggio che i commercianti hanno voluto comunicare a chi governa e obbliga a seguire delle regole ben precise, è che cominciano veramente a sentirsi trattati come dei manichini , ma che non lo sono sia ben chiaro.

Si è voluto ricordare che tutti sono vivi, attivi, hanno un cuore ed una dignità , tutti hanno la loro famiglie , che sono responsabili ed onesti verso lo stato e le istituzioni, cosa che sembra sia a senso unico.

Ormai sono tre settimane che si susseguono manifestazioni e messaggi verso i governanti ed ancora non è pervenuta una sola risposta, un segnale di aiuto concreto. Fa male pensare che a tantissimi commercianti non siano ancora arrivati i famosi 600 € di marzo.

La giunta ed il Sindaco sono vicini ai dimostranti e sono attivissimi per portare tutti gli aiuti possibili, come per esempio l’aiuto ad aprire colloqui costruttivi con i locatori per le riduzioni di affitti o parcheggi gratuiti in centro.

I commercianti di Mogliano continueranno ad attendere delle risposte, ma il danno che stanno subendo è enorme, è la certezza è che chi di dovere dovrà addossarsi delle responsabilità anche per questo.

Commenta la news

commenti