Professioni del futuro: come si evolve il mercato del lavoro

Il mercato del lavoro è stato interessato in questi anni da cambiamenti rapidi e profondi, tra nascita di nuove professioni e progressiva scomparsa di alcuni mestieri tradizionali. Queste innovazioni hanno spesso a che fare con la transizione digitale, accelerata dalla pandemia, e con la necessità sempre più pressante di dare priorità alla sostenibilità. Tra gli altri fattori che influenzeranno l’evoluzione del mercato del lavoro vi sono il progressivo invecchiamento della popolazione, e la necessità di brand e aziende di distinguersi in un mercato sempre più competitivo. Ecco allora alcune delle professioni emergenti che promettono di prendere piede nei prossimi anni.



1. Lean manager

In periodi di instabilità, come quello attuale, per le aziende è cruciale evitare sprechi e ottimizzare la loro produzione per continuare a crescere. Proprio il continuo miglioramento aziendale è l’obiettivo del lean manager, che punta a snellire i processi produttivi per massimizzare i profitti. Il metodo lean, nato negli anni ‘30 presso l’azienda automobilistica giapponese Toyota, serve a ottenere la massima efficienza minimizzando gli sprechi, e creando quindi un maggiore valore aggiunto. Per scoprire in dettaglio come funziona questo metodo si può visitare www.theleansixsigmacompany.it/che-cosa-e-lean/ e ottenere una visione più completa dei principi alla base di lean. Questa figura è e continuerà a essere ricercata non solo dalle imprese manifatturiere, ma anche da startup, organizzazioni in settori vari, e anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione.



2. Tecnici sanitari specializzati in AI

Le tecnologie legate all’intelligenza artificiale, che iniziano in questi anni a essere implementate con successo in diversi settori, diventeranno in futuro sempre più rilevanti. Le potenzialità dell’AI in campo medico sono promettenti, e spaziano dalla diagnostica ai servizi di assistenza a distanza, fino ad arrivare alle operazioni chirurgiche. Sarà quindi indispensabile per le strutture sanitarie integrare figure con competenze mediche e tecnologiche adeguate ad assistere il personale nell’utilizzo di questi nuovi strumenti.



3. Consulenti della terza età

Con il graduale aumento dell’età media, in futuro una fetta crescente della popolazione sarà composta da persone oltre i 65 anni. Ciò richiede cambiamenti all’interno della società volti a facilitare la vita agli anziani, rendendo città e luoghi pubblici più accessibili e offrendo supporto in diverse aree. È qui che entra in campo la figura di consulenti e manager per la terza età, che avranno il compito di pianificare strategie e piani per il supporto efficace degli anziani. Oltre al miglioramento delle aspettative di vita legato ai progressi in campo medico, sarà così possibile fare in modo che anche la qualità della vita rimanga alta negli anni.



4. Allenatori ed esperti di e-sport

Se un tempo il sogno di tanti bambini era di giocare a calcio in serie A, oggi i giovani preferiscono spesso i videogiochi, allenandosi su League of Legends invece che al campetto sotto casa. Le cifre confermano questa tendenza: il mercato degli e-sport vale già oltre un miliardo di dollari, e fino al 2027 si prevede una crescita del 20% annuo. Il settore avrà quindi bisogno di diversi professionisti, come gli allenatori di squadre di e-sport incaricati di aiutare i giocatori a migliorare le proprie abilità. Sarà anche alta la richiesta di tecnici per l’installazione degli impianti adeguati in palazzetti e arene, e di tutta una serie di esperti legati al mondo del gaming e degli sport online.

Queste sono soltanto alcune delle tante professioni che stanno emergendo in questi anni, e che nel futuro prossimo cresceranno rapidamente. In alcuni casi, sarebbe stato difficile prevedere la loro nascita già dieci o quindici anni fa. Per questo, la situazione attuale richiede una costante attenzione al mercato del lavoro e alle nuove tendenze, per rimanere pronti ad aggiornarsi e imparare competenze richieste.