Probabili pesanti misure anti covid entro oggi. Previsto coprifuoco alle 22

Brutte notizie, entro oggi dovrebbe essere varato il nuovo dcpm contro il Covid con restrizioni molto pesanti.

Secondo indiscrezioni il dcpm dovrebbe imporre il coprifuoco alle 22 su tutto il territorio nazionale. Chiusura anticipata di bar, pasticcerie, ristoranti e pub sempre entro le 22.

Tutto questo per evitare assembramenti nelle ore notturne e ridurre drasticamente la movida.

Per le regioni ad alto contagio si sta pensando alla chiusura di palestre, parrucchieri, estetiste e dei cinema e teatri. Per il momento non è prevista la chiusura delle scuole.

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere firmato entro oggi con effetto immediato.

Fonte: fanpage.it

