Probabile una zona rossa nei weekend e misure rafforzate fino a dopo Pasqua

Il Comitato Tecnico Scientifico ha già consegnato al governo un documento nel quale si schiera contro un lockdown nazionale,tuttavia chiede che il governo provveda alle seguenti misure:

L’imitazione dei contatti interpersonali per impedire la circolazione del virus,

In zona rossa irrigidire le misure già in atto. Stesso provvedimento anche per le zone arancioni e gialle per impedire gli assembramenti. In pratica raforzamento di tutte le disposizioni in essere,

Instituire una super zona rossa nei weekend in tutta Italia.

Secondo il CTS il passaggio in zona rossa non deve essere a discrezione del governatore, ma automatico. Nel contempo si raccomanda di intensificare le vaccinazioni.

A questo punto sara il governo Draghi a decidere. È molto probabile che gia entro venerdì prossimo sarà emesso un nuovo Dpcm con queste disposizioni e l’avvio da subito dei weekend in zona rossa in tutta Italia.

