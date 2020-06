Presidente Ente Nazionale Sordi di Vicenza ringrazia Zaia

“Per Noi è un record, nessuno aveva mai fatto tante dirette, così lunghe, nella lingua dei segni, grazie Presidente Zaia”.

Luca Sinico, presidente ENS, Ente Nazionale Sordi della provincia di Vicenza, ha voluto ringraziare personalmente il Governatore Zaia per le sue quotidiane conferenze stampa tradotte in simultanea per i non udenti e si è recato personalmente a Marghera, alla sede della Protezione Civile, da dove vengono trasmesse quotidianamente le dirette, da ben 114 giorni.

A ruoli invertiti, lui che dialoga in LIS con Chiara che parla al microfono, Luca Sinico ha manifestato la sua gratitudine al Presidente Zaia per aver coinvolto anche il mondo dei non udenti durante questo periodo di pandemia.

E’ Chiara Sipione la traduttrice nella lingua dei segni, LIS, della conferenza stampa, alle 12,30, del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; originaria di Conegliano, laureata a Ca’ Foscari in Lingue, Civiltà e Scienze del linguaggio, nel 2007 Chiara Sipione ha ottenuto la qualifica di interprete, sempre a Ca’ Foscari, seguendo il corso di Alta Formazione in teoria e tecniche di traduzione e interpretazione italiano/LIS.

Silvia Moscati