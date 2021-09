“Premio Mestre di Pittura”: presentata al Candiani la mostra collettiva dei finalisti dell’edizione 2021

Resteranno in esposizione fino al prossimo 10 ottobre, al Centro Culturale Candiani, le 60 opere finaliste dell’edizione 2021 del “Premio Mestre di Pittura”, giunto alla quinta edizione dopo la sua rinascita dal 2017. La mostra dei selezionati è stata presentata al Candiani questa mattina, venerdì 10 settembre, dal presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, organizzatore della manifestazione supportata dalla Fondazione Musei Civici, con patrocinio di Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e Regione Veneto, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e della Fondazione Bevilacqua La Masa. Alla presentazione, oltre a Campa, sono intervenute tra gli altri Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Muve e Karole Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim. A rappresentare l’Amministrazione comunale il sindaco e la vicepresidente della commissione Cultura del Comune. Le opere resteranno esposte tutti i giorni dalle 16 alle 20, escluso il lunedì. La cerimonia di premiazione dei vincitori, invece, si terrà il 1°ottobre 2021 al Teatro Toniolo di Mestre. A giudicare le opere in gara è stata la Giuria tecnica presieduta da Gianfranco Marianello, già direttore del Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto), con la vicepresidenza di Gabriella Belli. A comporla ci sono: Karole Vail, direttrice del Guggenheim Museum Venezia; Michele Bonuomo, direttore del mensile “Arte” Mondadori; Riccardo Caldura, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; Roberto Zamberlan, consigliere della Fondazione Bevilacqua la Masa; Christiano Costantini, curatore del sito “Amici del Premio Mestre di Pittura”; segretario della Giuria Marco Dolfin, storico e critico d’arte e curatore della mostra dei finalisti. L’edizione 2021 del “Premio Mestre di Pittura” ha visto l’adesione di oltre 850 artisti iscritti, di cui 14 provenienti dall’estero. I finalisti sono pubblicati a pagina intera nel catalogo a stampa della mostra realizzato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e sul sito istituzionale dedicato al premio. Ai tre vincitori, proclamati al Toniolo, andranno dei premi messi a disposizione grazie anche al supporto di privati. Al primo classificato andranno 5mila euro e la possibilità per l’opera di entrare a far parte della collezione dei Musei Civici a Ca’ Pesaro, nella Galleria Internazionale d’Arte Moderna. Al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente 2mila e 500 e 1.500 euro con la possibilità di esporre l’opera in enti o istituzioni culturali cittadini. È stato introdotto, inoltre, un Premio alla Carriera che in questa edizione andrà al novantenne Ennio Filzi, celebre maestro dell’astrattismo, residente a Mestre e, come ricordato da Campa in conferenza, già presente alla prima storica edizione del premio del 1958. Un ulteriore premio di 1.500 euro promosso dalla Cgia di Mestre sarà consegnato da una giuria specifica, presieduta da Angelo Zennaro, che valuterà tra le opere esposte quelle sul tema “Vita e tormento del territorio urbano”. Il quadro selezionato entrerà inoltre a far parte della collezione d’arte esposta nella sede cittadina della Cgia. Tutti gli artisti finalisti, infine, concorreranno all’assegnazione del Premio della Giuria popolare presieduta da Fabio Tiozzo