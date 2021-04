Prego si accomodi

L’imbarazzo che si è fatto padrone e l’irritazione. Una sedia che manca e un qualsiasi sofà accomodato più in la’. Uno schetch, un siparietto kafkiano che rimbalza immediato.

Non si placa la polemica per il “sofa-gate”, Ursula von Der Leyen che si è dovuta accomodare sul divano, di fronte al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu mentre Charles Michel e Erdogan poggiavano sulla sedia d’onore.

Rimane la sedia negata e una sorta di “machismo protocollare”, pasticci diplomatici in salsa rosa e giustificazioni.

Per la cronaca appannata si narra che con il Presidente turco si sia parlato di diritti delle donne e della convenzione di Istanbul.

Ironia della sorte.

Zero Biscuit di Mauro Lama

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti