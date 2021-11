Preganziol. Stagione concertistica d’autunno. Venerdì 5 Violoncello

Associazione Musica d’Arte. Nella Sala Consiliare ore 22 di venerdì 5, 19, 26 novembre e 3 dcembre



Si rinnova, con l’arrivo della sua settimana edizione, la magia della Stagione

Concertistica d’Autunno nella sala consiliare di Preganziol, con l’entusiasmo

di poterla nuovamente ospitare in presenza per condividerne appieno la bellezza

delle melodie.

Sette edizioni significano ormai una tradizione solida, promossa peraltro in ogni suo

concerto dall’importante seguito riscontrato.

Lo spessore dell’evento è confermato anche in questa edizione ’21 tanto dalla

presenza di artisti affermati di fama internazionale quanto da bravissimi giovani

emergenti che hanno già ottenuto premi e successi di grande rilievo e che

contribuiscono a conferire all’evento una luce ed una freschezza tutte nuove.

Certi di trovare in sala il consueto calore del pubblico, rivolgiamo i più sentiti

ringraziamenti all’Associazione Musica d’Arte per la competenza e la capacità di

alimentare, negli anni, una grande passione.

Il Sindaco Paolo Galeano.