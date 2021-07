Preganziol. Galleria Elle, Fiera del Miniquadro. Ospite d’onore Vittorio Sgarbi

Si avvicina l’attesissimo momento.



La Elle Galleria d’arte di Preganziol è pronta per l’attesissimo evento che ospiterà circa 80 artisti provenienti da tutta Italia e Europa nella quale verranno esposte pitture, sculture e fotografie a tema libero ma di piccolo formato come da bando già pubblicato più volte tempo fa per incentivare il mercato un po’ debole.



Ospite d’onore Vittorio Sgarbi che, grazie al suo carisma e alla sua autorevolezza, saprà dare giusta vittoria e onore agli sforzi e alle energie che gli artisti e il gallerista hanno dato e fatto in questi mesi per preparare questo straordinario evento certi di fare un successo senza eguali.



Piccole opere ma grandi affari



La mostra aprirà sabato 24 luglio e concluderà venerdì 6 agosto 2021.



Sgarbi sarà presente sabato 31 luglio dalle ore 18,00 per la vernice.



Successivamente, grazie all’organizzazione, per chi avrà aderito, ci sarà un momento un po’ più intimo per parlare con serenità con Vittorio Sgarbi alla cena che si terrà presso la bellissima location Villa Pace Park Hotel Bolognese



Tutto ciò è nato grazie al successo della prima e seconda edizione della Fiera del Miniquadro che ha visto Artisti di varia provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di Burano, la Fiera anche quest’anno viene riproposta come la precedente, ospitando opere di Artisti Contemporanei e opere di Artisti Storici provenienti da collezioni private.



L’evento verrà anche documentato sulla pagina ufficiale FB della galleria e in ELLE Galleria d’Arte – Gruppo Pubblico in grande espansione

