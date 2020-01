Preganziol: Appuntamento domani con Fratelli d’Italia

MARTEDÌ SERA ORE 20.30 a PREGANZIOL Hotel Crystal in via Baratta Nuova. Incontro pubblico con ELISABETTA GARDINI e SANDRO TAVERNA, rispettivamente Elisabetta Gardini Commissario Provinciale di Padova di Fratelli d’Italia, ex Eurodeputato e Sandro Taverna Coordinatore Provinciale di Treviso di Fratelli d’Italia.

Principalmente verranno affrontate tre tematiche molto sentite dalla popolazione. In primo luogo la tematica della sicurezza e dei furti nelle case che ultimamente è diventata veramente un problema devastante e presente in ogni agglomerato urbano.

Quindi si affronterà l’argomento della difesa della sanità pubblica, contro il continuo aumento dei ticket sanitari, l’incapacità delle aziende sanitarie locali di sostenere l’accentramento degli ospedali e la deviazione della popolazione verso una sanità privata che contrasta con la struttura e il fine del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Terzo argomento che verrà affrontato è l’ambiente, l’inquinamento soprattutto atmosferico e elettromagnetico nonché si daranno spunti anche per quanto riguarda la grave situazione agro-alimentare che si sta prospettando con la devastazione della nostra agricoltura.