Polizia locale: tre persone segnalate alla Prefettura per consumo di droga e numerose dosi sequestrate

Tre persone segnalate alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti e numerose dosi di droga sequestrate. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale tra la serata di ieri, 20 giugno, e la mattinata di oggi, 21 giugno. Nel primo caso, gli agenti del Nucleo cinofilo e quelli del Nucleo pronto impiego hanno ispezionato il Parco Albanese, in località Bissuola, rinvenendo sotterrati due involucri di plastica con all’interno 20 dosi di marijuana “pronto spaccio” per un peso complessivo di circa mezzo etto.

Nel corso del sopralluogo gli stessi agenti hanno notato un uomo che si allontanava di fretta da un parcheggio adiacente al parco. Dopo un breve inseguimento lo hanno fermato in via Tevere e nella sua autovettura le unità cinofile hanno trovato 4 dosi di cocaina, appena acquistate nei dintorni del Parco per la cifra di 130 euro. L’uomo, residente a Mestre, è stato segnalato alla Prefettura e si è visto sequestrare la patente per 30 giorni.

Questa mattina invece, le unità cinofile hanno controllato gli autobus in partenza per le spiagge, ed hanno trovato un diciannovenne residente in provincia di Vicenza e un diciottenne mestrino, rispettivamente diretti a Jesolo e Bibione, in possesso di quantità di marijuana ritenute compatibili con il consumo personale. Anche per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura. Ulteriori dosi di marijuana nascoste o interrate sono state infine rinvenute dalle unità cinofile nel parco Tasso.