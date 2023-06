Polizia locale di Venezia invia una seconda squadra di agenti in Emilia Romagna 

Il Comune di Venezia continua a fornire supporto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, con l’invio di un secondo contingente di agenti della polizia locale.

Il nuovo gruppo opererà nella stessa zona e in un comune limitrofo, dove ci sono ancora strade isolate a causa di frane.

Verrà svolto lavoro di sorveglianza e antisciacallaggio, e un terzo contingente verrà selezionato tra gli agenti disponibili per prendere il loro posto. Si ringraziano tutti per l’impegno e il senso civico.

A guidare il secondo gruppo il commissario capo Gianfranco Zarantonello. “Prosegue il nostro impegno nelle zone colpite dall’alluvione. È partito oggi pomeriggio dalla Centrale della Polizia Locale del Tronchetto un secondo contingente composto da 12 agenti e 2 ufficiali che è andato a sostituire i colleghi rientrati dall’area di Faenza dopo una settimana di lavoro. Saremo operativi nella stessa zona di Faenza, ma anche in un comune limitrofo dove ci sono ancora delle strade isolate a causa di alcune frane e dove è necessario interdire l’accesso per motivi di sicurezza. Continuerà anche il lavoro di sorveglianza e antisciacallaggio. Staremo giù nell’area di Faenza per una settimana e verremo rilevati da un terzo contingente che ci è stato già richiesto e che verrà selezionato tra gli agenti della nostra Polizia locale che si sono resi disponibili. Un grazie va a tutti, per l’impegno e il grande senso civico”.